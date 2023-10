Reprise mercredi de la desserte des bus quartier Pissevin à Nîmes

Ils se sont enfin mis d'accord. Les représentants de Nîmes Métropole, de la direction de Transdev et des organisations syndicales, de la DDSP et de la Préfecture du Gard se sont à nouveau rencontrés ce lundi 02 octobre 2023. C'est désormais acté : la desserte de bus du quartier Pissevin, à Nîmes, va reprendre. Depuis le 12 septembre, et après une série d'incivilités, entre fusillades et caillassages, les bus ne circulaient plus dans le secteur.

Un dispositif de sécurité et de prévention est mis en place.

Un comité de suivi chargé d’évaluer l’application de l’ensemble de ces mesures se réunira dans les prochains jours (communiqué). "Dans le strict respect de ces conditions", la desserte du quartier Pissevin reprendra ce mercredi à 6h45.