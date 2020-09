Republication des caricatures de Mahomet : "Ils ont raison", réagit le président du CRIF de Midi-Pyrénées

Alors que s'ouvre ce mercredi 2 septembre le procès des attentats de janvier 2015, Charlie Hebdo publie à nouveau les caricatures de Mahomet qui lui avaient valu d'être pris pour cible par les jihadistes. "Nous ne nous coucherons jamais. Nous ne renoncerons jamais", écrit Riss, le directeur de l'hebdomadaire satirique dans ce numéro, titré Tout ça pour ça, à paraître en kiosques aujourd'hui.

Franck Touboul, président du CRIF (Conseil représentatif des institutions juives de France) de Midi-Pyrénées, était l'invité de France Bleu Occitanie ce mercredi matin. Il comprend et applaudie cette décision prise par le journal satirique : " Je la comprends et ils ont raison. Nous devons tous nous féliciter de la défense de la liberté d'expression sinon là les terroristes auront gagné".

"Ceux qui mettent la ceinture d'explosifs ne sont pas les plus coupables, ce sont ceux qui travaillent le cerveau des plus faibles." — Franck Touboul

Ce procès, plus d'un an après celui du frère et de l’ami d’enfance de Mohamed Merah, est indispensable selon Franck Touboul : "Ce procès avait une valeur réparatrice pour les victimes et je crois qu'une fois le procès terminé, nous avons pu constater qu'une page s'est tournée", dit-il.