Meurtre de Priscillia Gonzales : Damien Beyssel condamné à 30 ans de réclusion criminelle

Damien Beyssel reconnu coupable du meurtre de Priscillia Gonzales, la jeune femme de 18 ans tuée à coups de couteau en 2019 à Estagel. Le verdict vient de tomber aux assises des Pyrénées-Orientales. L'accusé, un jeune homme de 21 ans, vient d'être condamné à 30 ans de réclusion criminelle, assortie d'une période de sûreté de 20 ans pour le meurtre.

"Ce que j'ai fait est impardonnable."

Avant que la peine ne soit prononcée, l'accusé s'est adressé à la famille en début d'après-midi. Vêtu d'un sweat orange fluo, le jeune homme de 21 ans au teint blafard leur a demandé pardon, pour la première fois depuis le début de ce procès. "Je suis profondément désolé de ce que j'ai fait, je présente mes excuses à la famille, mais je sais que c'est impardonnable ce que j'ai fait."

Ce mercredi matin, l'avocate générale, Céline Straub avait demandé la peine la plus lourde soit la réclusion criminelle à perpétuité, assortie de 22 ans de période de sûreté. Elle a requis également une mesure de rétention de sûreté pour évaluer sa dangerosité à l'issue et un suivi socio judiciaire de 20 ans avec une injonction de soins. Selon elle, au vu des différentes preuves fournies lors du procès, "la culpabilité de Damien Beyssel ne fait aucun doute".

"On nous l'a fabriqué celui-là, il n'est pas né criminel !"

Lui-même reconnaît les faits qui lui sont reprochés et avoue avoir encore aujourd'hui, et depuis tout petit, des pulsions meurtrières qu'il n'arrive pas à contrôler. Damien Beyssel ajoute à la barre : "je préfère être enfermé que dehors". Mais selon son avocat Me Alfort, ces réquisitions sont trop lourdes. "C'est un gâchis, ça c'est une peine pour un tueur en série ! Lui, c'est la première fois de sa vie qu'il est confronté à la justice" a-t-il plaidé. Pour défendre son client, il est longuement revenu sur son enfance "fracassée". Il a évoqué une vie "sombre" depuis l'enfance, avec "un père absent, une mère violente qui tolère l'inceste et la pédophilie et un beau-père qui l'agresse sexuellement".

Il a également rappelé les conditions de vie dans lesquelles Damien Beyssel a grandi, "dans la crasse, avec huit ou neuf chats, à regarder des vidéos pornographiques en famille". "On nous l'a fabriqué celui-là, il n'est pas né criminel !" Me Alfort a également insisté sur le jeune âge de son client et le potentiel espoir de réinsertion de celui-ci.