Procès à Auch des militants écologistes ayant bloqué le Tour de France : des amendes de 200 euros requises

Premier procès pour Dernière Rénovation ce mardi 22 novembre, devant le tribunal judicaire d'Auch (Gers). Six activistes ayant bloqué le Tour de France le 22 juillet dernier sur l'étape entre Castelnau-Magnoac (Hautes-Pyrénées) et Cahors (Lot) étaient jugés en pour entrave à la circulation. Ils s'étaient assis sur une route et enchaînés au sud d'Auch, sur la commune de Lasseube-Propre.

Le parquet a requis des amendes de 500 euros chacun dont 300 avec sursis pour les six prévenus. Le jugement a été mis en délibéré au mardi 24 janvier.

Les militants jugés entourés de leurs soutiens à Auch. - Dernière Rénovation

Des militants très en vue à Toulouse ces dernières semaines

Six personnes étaient jugées, deux femmes et quatre hommes : Edith B. 20 ans native de l'Aveyron, Louise J. une Girondine de 21 ans, Guillaume L. un Sarthois de 48 ans, Jérémy R. et Nicolas P. deux jeunes Parisiens de 20 ans et Yanis S. un jeune homme originaire d'Algérie de 22 ans. La partie civile était représentée par la société organisatrice du Tour de France, ASO.

D'autres procès sont prévus le 5 décembre à Castres (Tarn) et le 9 janvier à Paris. Dernière Rénovation se présente comme "une campagne de résistance civile française qui vise à remporter une première victoire concrète sur le plan climatique et social en obtenant rapidement un plan de rénovation thermique des bâtiments à la hauteur de l’urgence."

C'est un collectif qui fait beaucoup parler de lui dernièrement. Deux militants sont récemment montés sur les poteaux d'Ernest Wallon lors de la rencontre entre le Stade Toulousain et le Stade Français le 5 novembre dernier. Ils ont aussi bloqué la rocade toulousaine en fin de semaine dernière.