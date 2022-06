Réquisitions au procès du 13-Novembre : l'avocat rémois Gérard Chemla espère des peines "très lourdes"

Dernier jour de réquisitoire au procès des attentats du 13 novembre 2015, ce vendredi, devant la Cour d'assises spéciale de Paris. 130 personnes sont mortes ce soir-là à Paris et à Saint-Denis, dont un Marnais, Manuel Dias, qui se trouvait aux abords du Stade de France. 300 avocats participent à ce procès hors norme. Parmi eux, le Rémois Gérard Chemla, il était l'invité de France Bleu Champagne Ardenne ce vendredi matin.

Avocat au barreau de Reims, il salue le "gros travail de remise en perspective des choses" des trois représentants du Pnat, le parquet national antiterroriste, qui, depuis ce mercredi, détaillent le rôle de chacun des vingt accusés. "C'était long, complexe, technique, précis. Une action nécessaire", souligne Gérard Chemla, qui attend désormais que les peines soient réclamées par le parquet.

"J'espère qu'elles seront très lourdes parce que dans une affaire comme celle-ci, il ne peut pas y avoir d'échelle dégressive. Et les peines, c'est l'aboutissement d'un processus. On n'est pas là pour se venger", insiste l'avocat.

Les victimes qui sont venues témoigner ont toutes dit : "On ne veut pas des martyrs, on veut la justice". - Gérard Chemla, avocat rémois

Gérard Chemla ajoute que ses clients "n'imaginent pas" que les peines n'aillent pas jusqu'à la prison à perpétuité.

"L'attentat le plus terrible que la France ait pu connaître"

"Comment voulez-vous qu'on trouve des circonstances atténuantes à ceux qui sont venus avec des gilets explosifs ou des kalachnikovs tuer, se faire tuer et qui nous ont envoyé comme message : "ma vie n'a pas d'importance et la vôtre non plus" ?", lance l'avocat, qui insiste sur le fait que le 13-Novembre représente "l'attentat le plus terrible que la France ait pu connaître."

Ce procès a été éprouvant pour les victimes, émouvant aussi pour l'avocat rémois, particulièrement marqué par les dépositions des victimes. "Je me souviens d'une jeune femme de 18 ans, qui nous explique comment elle apprend que sa mère ne va pas rentrer, comment, en un instant, elle devient la maman de son petit frère. Comment elle se pelotonne contre lui, le soir, en disant "peut-être que ce n'est pas vrai, on verra demain." Et clairement, c'est une image et c'est un son, qui ne me quitteront jamais."

Après neuf mois de procès, des victimes craignent une "peur du vide", ce que comprend Maître Gérard Chemla. "Bien sûr, on rentre dans un tunnel. Au mois de septembre dernier, la vie s'arrête autour de nous et tous les jours, on est sur le procès. Quand on n'y est pas, on y pense, on en parle, on en rêve. Tout d'un coup, on sait que ça va s'arrêter. On ne va plus revoir les gens et il est évident qu'il va avoir une sensation de dépression", raconte l'avocat. Un vide qu'il "va falloir meubler et remplacer", conclut Gérard Chemla.