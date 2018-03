Perpignan, France

Aucune circonstance atténuante. Aux yeux de l'avocat général Luc-André Lenormand, Jacques Rançon mérite la peine maximale prévue par la loi. Il a requis ce jeudi la réclusion criminelle à perpétuité, assortie d’une période de sûreté de 22 ans, devant la Cour d'assises des Pyrénées-Orientales.

Au cours de son réquisitoire, l'avocat général a aussi tenu à "saluer le travail remarquable" des policiers et des magistrats mobilisés sur cette affaire hors-norme, "17 longues années d'enquête à trébucher, de suspects parfaits en fausses pistes".

« Quelle que soit la peine prononcée, elle ne sera pas assez lourde », estiment de leur côté les avocats des parties civiles. « La justice est souvent représentée par une balance. Mais cette fois-ci, il sera impossible d’équilibrer les plateaux ».

Maitre Nicolau : "La peine de mort n'existe plus..." Copier

Dans leurs plaidoiries prononcées ce jeudi matin, Maîtres Philippe Capsié et Etienne Nicolau ont également insisté sur la « dangerosité » de Jacques Rançon, « l’être humain dans ce qu’il a de plus abject », et sur « l’atrocité » de ses crimes.

Surtout, ils ont voulu faire revivre la mémoire des victimes et leurs « vies explosées ». Maitre Capsié veut avoir un mot pour chacune de ces femmes qui ont eu la malchance de croiser un jour la route de Jacques Rançon : Brigitte, Marilyn, Carole, Nathalie, Nadia, Mokhtaria, Sabrina, Marie-Hélène, Meryl, Virginie, Lolita…

« Je voudrais être le porte-parole de toutes les victimes », explique Maître Etienne Nicolau, « qu’elles soient directes ou indirectes, passées, présentes… et peut-être futures ». Se tournant vers les jurés, il ajoute : « cela dépend du verdict que vous prononcerez ».

Le verdict attendu lundi

Le procès reprend lundi matin, avec les plaidoiries de la défense. Le verdict est attendu dans l'après-midi, une fois que les jurés auront répondu aux dix questions qui leur sont posées.

Jacques Rançon encourt la réclusion criminelle à perpétuité assortie d'une période de sûreté de 22 ans. Récidiviste, il pourrait aussi se voir infliger une période de rétention de sûreté en fin de peine.