RER C : après la coupure de mardi matin le trafic restera très perturbé au moins jusqu'à 20h

Le trafic du RER C devrait rester très perturbé jusqu'à au moins 20h mardi. Mardi matin, un défaut d'alimentation électrique a provoqué un arrêt de la circulation du RER C, entre Paris et Pontoise, de 10h à 12h30.

Grosse pagaille mardi matin sur les quai du RER C. Le trafic a été interrompu de 10h à 12h30. Il a repris progressivement mais il restera très fortement perturbé jusqu'à 20h ce soir. C'est la portion qui relie le centre de Paris au Val-d'Oise qui a été le plus touché.

Rester bloquée 20 min dans le rer sans info puis tenter de s'échapper, ces petits bonheurs de la vie... merci @RERC_SNCF ! pic.twitter.com/Qa47NDPIAd — Nathalie Conrard (@NathalieConrard) January 17, 2017

Prévoyez jusqu'à 20 minutes supplémentaires de trajet, indique la SNCF (infos de 16h30).

Un défaut d'alimentation électrique est à l'origine des perturbations. "Un petit court-circuit dans un boîtier de signalisation" à la station Champ-de-Mars Tour Eiffel a provoqué la coupure, explique une porte parole de Transilien qui précise que le problème a été résolu en fin de matinée.

Le RER C est emprunté par 540.000 voyageurs tous les jours.