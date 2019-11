RER C : un corps a été découvert sur les voies, le trafic est interrompu entre Pontoise et Péreire

Paris, Île-de-France, France

Grosses perturbations sur le RER C ce vendredi matin. Un corps a été découvert sur les voie de ce RER à Péreire un peu avant 08h00. Pour permettre aux pompiers et à la police d'intervenir, la circulation est interrompue sur cette ligne entre Pontoise et Péreire mais aussi entre Avenue du président Kennedy et Pontoise. Le trafic ne devrait pas reprendre avant 11h00.