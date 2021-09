Le témoignage de Gaétan Honoré rescapé du Bataclan sur France Bleu Auxerre

Ce 13 novembre 2015 , Gaétan Honoré était hébergé pour le week end chez sa sœur. Le soir, il a retrouvé son copain Nico et sa cousine Marie au concert au Bataclan.

"On a rapidement compris qu'il s'agissait de tirs de kalachnikov"

"Nous étions dans la fosse. Et vers 21h40 on a entendu comme des bruits de pétards. On a rapidement compris que c'était des tirs de kalachnikov. J'ai vu un des assaillants , il était très près de moi. Je me suis retrouvé projeté au sol par le mouvement de foule. Et quelqu'un d'assez imposant est tombé sur moi. Il m'a sauvé la vie. Au début il me parlait pour me prévenir quand les assaillants se dirigeaient vers nous. Et quand ils sont passés à côté de lui , ils l'ont exécuté. Il s'est vidé de son sang sur moi. Ensuite j'ai pu me dégager, je me suis retrouvé sur la scène. Je suis resté caché derrière un rideau de façon un peu illusoire. "

Le témoignage de Gaétan Honoré , présent le 13 novembre 2015 au Bataclan Copier

Il attend là et un des terroristes qui se trouve sur scène se fait exploser quand il se fait tirer dessus par un gendarme. Un des premiers à intervenir. "J'ai reçu des éclaboussures de sang et de chairs. Mais je suis resté sur place. Et on a été libéré par la BRI (Brigade de Recherche et d'Intervention) vers 23h, 23h30. Et à l'extérieur j'ai retrouvé Nico et Marie. Et comme j'avais vu les terroristes et que je les avais entendu parler, j'ai été auditionné au 36 quai des orfèvres. J'en suis sorti vers 7h du matin . Avec une couverture de survie , les habits plein de sang , je suis rentré chez ma sœur rue de Rivoli ".

"Dès qu'on en parle, j'ai le sentiment que c'était avant-hier "

Gaétan Honoré s'en est sorti mais ce drame a changé sa vie de façon permanente. "Oui clairement. Cet évènement a eu lieu il y a 6 ans, mais dès qu'on en parle, j'ai le sentiment que c'était avant-hier. C'est assez déroutant. On peut passer du temps sans y penser mais en ce moment avec le procès qui débute, on a pas mal de stimuli qui vous replonge dedans. C'est présent et même au niveau physique on ressent des choses qui nous rappelle que les souvenirs sont béants. "

Les cris, les tirs de kalachnikov, le sang et les victimes, Gaétan Honoré n'a rien oublié. Même s'il est sorti indemne physiquement du Bataclan. Copier

Indemne physiquement, il souffre depuis l'attentat de troubles du sommeil récurrents et d'angoisses. "Il y a une hypervigilance, complètement exacerbée. Elle réapparait régulièrement sous le coup d'un stress, aussi futile qu'un retard après un rendez vous d'un membre de ma famille, ma femme, mes enfants. J'ai un trouble du sommeil majeur, depuis, l'attentat. Difficulté d'endormissement, réveils impromptus et de grandes zones blanches au milieu de la nuit. Et puis cette impression aussi que le pire va arriver à tout les coins de rues. Une hyper angoisse quoi. "

Angoisses, hypervigilance, troubles du sommeil

Ces conséquences directes de l'attentat impactent sa vie personnelle et professionnelle. "Il y a des grandes périodes où je ne dors pas. Je suis obligé de m'arrêter de travailler. Une ou deux fois par an. Il y a des moments où j'accumule tellement de manque de sommeil que ça impacte forcément mes relations sociales. "

Ce procès qui s'ouvre ce mercredi , voici comment il l'envisage. "A titre personnel, je n'attends rien des accusés. J'attends uniquement que la justice fasse son travail. Qu'elle tente d'établir les responsabilités. Et qu'elle explique le process, depuis le recrutement de ces terroristes en Syrie. Moi je suis plutôt dans une logique de connaissances. Comment on a pu se faire tirer dessus en allant voir un concert de rock ?"

Présent lors des deux premiers jours du procès Gaétan Honoré est appelé à témoigner le 8 octobre.