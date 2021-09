Rescapés du Bataclan, ils suivront le procès des attentats du 13-Novembre depuis la Haute-Savoie

Elle ne sait pas encore si elle aura la force de monter à Paris pour assister à une ou plusieurs journées du procès. Il y a un an, Camille a quitté la capitale pour s’installer à Annecy. "Là-bas je ne prenais plus le métro et je n’allais plus dans les endroits trop fréquentés", explique celle qui, le 13 novembre 2015, était au Bataclan. "J’associerai toujours Paris à cette soirée-là." Six ans après les attentats, son déménagement l’a apaisée. "Ici, je me déplace à vélo… mais vie est meilleure."

"Étape obligatoire"

C’est donc depuis Annecy, via la web radio spéciale mise à disposition des 1800 parties civile, que la jeune femme va suivre l’audience de ce procès historique. "Ce procès peut m’apporter des réponses, souffle Camille. C’est aussi une étape obligatoire non pas pour mettre un terme à cette histoire mais pour, peut-être, passer à autre chose."

Je n'ai pas été blessée alors beaucoup de personnes me demandent pourquoi, après cinq ans, je n'ai pas tourné la page." - Camille

Stress

Mais elle sait également que ce procès sera long et éprouvant. "Cela va remuer beaucoup de chose, cela nous replonge dans un certain stress, reconnait-elle. Il faut être préparé." Thibault, lui aussi espère que ce procès permettra de comprendre certaines choses. Ce Haut-Savoyard de 40 ans était lui aussi dans le public du Bataclan. "C’est également indispensable pour laisser un trace comme un devoir de mémoire."

Ce procès c'est le devoir de mémoire de cet événement." - Thibault

Selon l’AVIJ des Savoie (association d’Aide aux Victimes et Intervention Judiciaire) et l’ONAC (Office national des anciens combattants et victimes de guerre), deux structures chargées de la prise en charge et du soutien aux victimes d’attentats, 9 personnes sont suivies en Haute-Savoie dans le cadre des attentats du 13-Novembre. En Savoie, deux familles ont été endeuillées par la perte d'un enfant.