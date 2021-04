Réseau de gaz endommagé à Metz : retour à la normale imminent

Depuis dix jours, un incident inhabituel prive de gaz plus d'un millier de foyers dans le quartier Outre-Seille à Metz. Les agents de GRDF ont dû assécher et réparer le réseau de distribution de gaz, où de l'eau s'était infiltrée. La majorité des clients a été reconnectée au réseau ce vendredi.

L'incident a impacté plus de 1.300 foyers dans le quartier Outre-Seille de Metz

L'incident touche à sa fin, mais il aura donné du fil à retordre aux agents de GRDF. Le 31 mars dernier, une fuite d'eau sur le réseau de Véolia a abîmé le réseau de gaz, dans plus d'une trentaine de rues du quartier Outre-Seille, à Metz. Au total, 1.340 foyers, soit plus de 2.500 personnes, ont été privées de chauffage et d'eau chaude dans ce secteur.

à lire aussi Une grosse panne dans le réseau de gaz impacte plus de 1.300 foyers à Metz

Intervention compliquée

Depuis dix jours, une centaine d'agents de GRDF, venus de toute la Lorraine et des régions voisines (Alsace, Champagne-Ardenne, Bourgogne Franche-Comté) se sont mobilisés et relayés pour remettre en état le réseau de gaz. Il a fallu tout d'abord assécher les conduites, et en réparer certaines, qui se sont abîmées au contact de l'eau.

Ce vendredi matin à 10h, la totalité du réseau endommagé a été asséché et réparé. 931 foyers ont été reconnectés au réseau de gaz, soit environ 1.200 habitants. Les personnes vulnérables ou ayant une activité commerciale ont été remises en service en priorité.

Les équipes de GRDF ont même reçu des témoignages chaleureux des résidents, comme cette photo ci-dessous.

Des habitants ont témoigné leur gratitude envers les agents de GRDF, après dix jours de coupure de gaz - GRDF

Patience encore requise pour plusieurs clients

Il reste encore quelques centaines de foyers à rétablir : chacun doit être reconnecté au réseau individuellement, et en présence des occupants des lieux. En cas d'absence, un avis de passage est déposé dans les boîtes aux lettres, les invitant à contacter GRDF au plus vite.

Il reste aussi quelques cas particuliers, qui nécessitent des actions ciblées, comme la vérification et la purge des branchements individuels. Les agents de GRDF doivent pouvoir, là aussi, intervenir dans les logements, en présence des occupants, ce qui va prendre encore un peu de temps. Mais GRDF a bon espoir d'un retour à la normale au cours du week-end.

Le bureau d'accueil, situé rue du Wad-Billy, est toujours opérationnel pour les habitants qui auraient encore des questions à poser aux services de GRDF ou de la ville de Metz.