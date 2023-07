Réseau de passeurs démantelé à Lisbonne : un commandant de la police aux frontières d'Hendaye raconte

Les policiers portugais, français, allemands et espagnols étaient réunis dans une salle de commandement à Lisbonne pendant l'arrestation des six cerveaux du réseau.

Sur les photos que le commandant Benoît rapporte de Lisbonne, ce mercredi 19 juillet, on croit voir des images de série télévisée : des dizaines de policiers de plusieurs pays, rassemblés dans une salle de commandement, face à un grand tableau sur lequel sont affichés les visages de leurs six "objectifs". Ce sont les six hommes à la tête d'un réseau indo-pakistanais de passeurs, interpellés ce lundi au Portugal. Parmi ces 120 policiers portugais, surtout, mais aussi espagnols ou allemands, trois agents de la brigade mobile de recherche de la police aux frontières d'Hendaye. "Des coopérations avec d'autres pays, j'avais déjà fait, mais de cette ampleur, avec tant de policiers et d'objectifs, c'est la première fois", raconte le commandant de cette brigade.

Un an et demi d'enquête en Europe

Une des têtes du réseau, interpellé ce lundi matin à Lisbonne. - © PAF d'Hendaye

De retour à Hendaye, il raconte cette année et demi d'enquête, de fadettes, de relevés de plaques d'immatriculations, les interrogatoires en Allemagne ou encore la dizaine de réunions à La Haye. "Sept réunions à Europol, l'agence européenne des services de police et trois à Eurojust, l'agence regroupant les magistrats européens", a-t-il compté. "Par définition, le démantèlement d'un réseau de passeurs de migrants implique plusieurs pays". Cette enquête débute en octobre 2021, à 4 heures du matin, dans le col d'Ibardin. La police aux frontières arrête trois voitures de location immatriculées au Portugal, avec à leur bord 21 personnes en situation irrégulière.

Les mois suivants, 17 autres véhicules et 150 migrants sont arrêtés, "souvent dans des cols de la sorte car ils évitent le passage par Biriatou, très contrôlé", glisse le commandant Benoît. Tous ont deux points communs : ils sont indo-pakistanais et les véhicules immatriculés au Portugal. "Là, on s'est rapprochés d'Europol afin qu'ils nous mettent en relation avec la police portugaise". Un an et demi après l'interpellation est programmée : ce lundi matin, les six cerveaux du réseau et 110 clandestins en attente d'être naturalisés portugais sont interpelés à Lisbonne. Les migrants sont placés en centre de rétention administrative en attendant que l'État portugais ne se prononce sur leur sort. Les passeurs, eux, sont écroués ce mardi 18 juillet et placés en détention provisoire.

Au moins 6 000 clandestins passés par ce réseau

Cette année et demi d'enquête a permis de remonter le fil d'un système rodé. 6 000 clandestins Indo-pakistanais, selon les estimations d'Europol, seraient devenus citoyens portugais par ce biais. "Difficile de savoir depuis combien de temps il existe", explique le commandant Benoît. Les passeurs, tous citoyens portugais d'origine indo-pakistanaise, vendaient une sorte de pack de faux papiers portugais, pour 10 000 € par personne, à des Indo-pakistanais étant déjà parvenus à rejoindre la région parisienne, la Belgique ou l'Allemagne, souvent via la Serbie (qui ne demande pas de visa aux citoyens indiens qui souhaitent se rendre sur leur territoire) puis l'Autriche.

Avec ces faux papiers, les passeurs déposaient pour leur "client" un dossier de demande de naturalisation auprès de l'administration portugaise. "Cela allait loin : ils fournissaient de faux contrats de travail, se chargeaient même de payer des impôts à leur place, pour prouver leur bonne foi", raconte le chef de la brigade hendayaise. Pendant tout ce temps les clandestins restaient chez eux à Paris, Barcelone, Milan, ou Munich. Cinq ans plus tard, il pouvaient être naturalisés portugais. Là une rencontre en personne, à Lisbonne, était nécessaire, et c'est à ce moment là qu'ils transitaient par le Pays basque. "Les passeurs allaient les chercher dans des neuf places, souvent, de location, et leur faisaient payer 400 € l'aller en plus de 10 000 déjà payés pour les faux papiers. Le Pays basque est la porte d'entrée la plus proche du Portugal depuis la région parisienne ou l'Allemagne. C'est pour cela qu'on était au centre de leur parcours", conclut le commandant Benoît.

Pourquoi le Portugal ?

Il semblerait que ce réseau se soit saisi d'une fragilité dans la législation portugaise, liée à une loi de 2013, comme l'expliquait le journal Le Monde en février , visant à faciliter l’obtention de la nationalité portugaise pour les descendants des juifs expulsés du pays à la fin du XVᵉ siècle.