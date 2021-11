Réseau de prostitution chinois démantelé à Besançon : des peines de prison ferme prononcées par le tribunal

Sept Chinoises et Chinois comparaissaient ce mercredi au tribunal judiciaire de Besançon, soupçonnés d'avoir alimenté un réseau de prostitution de juin 2018 à janvier 2021. Six d'entre eux ont été condamnés à de la prison ferme.

Sept Chinois, soupçonnés d'alimenter un réseau de prostitution qui opérait sur Besançon, Dijon, Belfort, ou encore Paris, entre juin 2018 et janvier 2021, étaient jugés toute la journée de ce mercredi, au tribunal judiciaire de Besançon, dix mois après leur interpellation par la police de Besançon.

Parmi eux, cinq femmes, toutes d’anciennes prostituées, et deux hommes. Âgés de 40 à 66 ans, ils ont été condamnés à des peines allant d'un à trois ans de prison ferme. L'un d'eux a été relaxé. Cinq d'entre eux écopent également d'une interdiction définitive du territoire français. Et tous les sept devront verser, "solidairement", 6 200 euros à l'association Équipes d'action contre le proxénétisme, qui aide les prostituées à se réinsérer, et qui s'était constituée partie civile.

Ils étaient jugés pour leur participation supposée à un réseau de prostitution bien ficelé. Pendant deux ans et demi, des petites annonces ont été postées sur trois sites internet, pour attirer les clients dans des appartements spécialement loués, rue de la Viotte, à Besançon, près de la gare, mais aussi à Belfort, Paris ou encore Dijon. Ce mercredi, pendant le procès, qui a duré une douzaine d'heures, les prévenus n’ont cessé de se renvoyer la balle.

Une seule des sept prévenus a reconnu les faits

"Les 1 000€ en cash que j’avais sur moi lors de mon interpellation ? Ce n’est pas à moi, c’est à ma petite amie ! Les petites annonces de prostituées sur internet ? Jamais je n’aurais pu les poster, je ne parle pas français ! Pourquoi j’ai fait des allers retours entre plusieurs villes de France ? Pour quitter Paris, où l’épidémie de Covid-19 était plus forte qu’ailleurs !" Pendant plus de 10 heures, ce mercredi, les sept prévenus s'accusent mutuellement, nient les faits qui leur sont reprochés. Et remettent même en cause les déclarations issues de leurs procès verbaux.

"Vous estimez que les policiers ont menti ?", s'agace le président. "Le tribunal a horreur qu’on le prenne pour un imbécile !" Les échanges tournent en rond, jusqu’à ce que l’une des prévenues, chargée par tous les autres, reconnaisse les faits. Une femme de 53 ans considérée comme étant à la manœuvre à Dijon, mais pas à Besançon ni à Belfort. Qui est donc à la tête de ce réseau de prostitution national ? A priori, pas ces prévenus-là, selon la procureure, qui ne retient ni la bande organisée, ni le blanchiment d’argent. Elle avait requis de la prison pour tous les prévenus.