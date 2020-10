INFO FRANCE BLEU - Réseau pédopornographique démantelé : trois suspects normands

Un vaste réseau pédopornographique a été démantelé, depuis le début de la semaine : une soixantaine de personnes ont été interpellées, en France, annonce ce jeudi l'Office central pour la répression des violences aux personnes. Parmi les suspects, un couple de Havrais et un imam de Gaillon.

Une soixantaine de personnes, soupçonnées d'avoir téléchargé et consulté des milliers de photos et vidéos pédopornographiques, ont été interpellées depuis lundi. Les suspects ont entre 28 et 75 ans.

Selon les informations de France Bleu Normandie, parmi les suspects se trouve un imam de 50 ans, installé à Gaillon. Il consultait et téléchargeait des images à caractère pédopornographique. L'homme, de nationalité algérienne, est jugé en comparution immédiate ce jeudi après-midi au tribunal d'Évreux. Le parquet a requis six mois d'emprisonnement et une interdiction de territoire français.

Parmi les suspects également, un couple de Havrais d'une quarantaine d'années a été mis en examen ce mercredi. Selon Le Parisien, ils regardaient des vidéos illicites ensemble.

Plus d'informations à venir