Un réseau de trafic de drogue de type Uber démantelé à Nîmes

Nîmes, France

Le réseau était composé d'un préparateur de commandes et de trois livreurs qui sillonnaient tout le département avec leur propre voiture pour aller fournir à domicile un fichier de 150 consommateurs d'herbe, de résine de cannabis et parfois de cocaïne. Une entreprise avec son règlement interne très strict affiché sur les murs d'un box spécialement loué pour l'activité et même des primes pour les meilleurs employés. Comme pour des livraisons de plats cuisinés ou de pizzas, il existait un véritable petit catalogue avec des étiquettes différentes en fonction de la qualité et du prix des produits et même des cartes de fidélité qui proposaient un joint gratuit à la 8e ou à la 10e commande.

Le réseau fonctionnait à la fois par le bouche à oreille, mais aussi par un système de SMS qui tenait les clients informés des divers arrivages, puisque les trafiquants fonctionnaient à flux tendu, pratiquement sans stock. Un dossier stupéfiant qui constitue une première dans le département du Gard. Les quatre suspects, âgés d'environ 25 ans et inconnus de la justice jusqu'alors, seront jugés en comparution immédiate ce jeudi devant le tribunal correctionnel de Nîmes.