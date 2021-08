Réseaux sociaux : un homme de 21 ans placé en garde à vue pour des menaces de mort dans le Val d'Oise

Ce week-end, une jeune fille dénonce les menaces de mort et de viol qu'elle reçoit de la part d'un jeune homme du Val d'Oise depuis plusieurs mois sur Twitter. Sa publication est partagée plus de 28 000 fois. La police se saisit de l'affaire et l'homme est interpellé.

Un homme de 21 a été placé en garde à vue samedi dans le Val d'Oise. Il est soupçonné d'avoir menacé de mort et de viol une jeune femme.

Tout part des réseaux sociaux

C'est une publication qui n'a pas manqué de faire réagir les réseaux sociaux. Samedi, une jeune femme poste un thread sur Twitter pour dénoncer les menaces qu'elle reçoit de la part d'un jeune homme depuis le mois de juin. La publication est partagée plus de 28 000 fois. Elle est même repartagée sur Twitter par la ministre Marlène Schiappa.

Menaces de viol et menace de mort

La jeune femme, tout juste majeure, explique que le conflit commence par un message d'insulte au mois de juin. Le jeune homme revient à la charge un mois plus tard et se fait de plus en plus insistant et menaçant.

Ose venir, je t'attends

Il va jusqu'à publier une vidéo de lui dans laquelle il brandit un couteau et affirme se trouver dans la ville d'Essonne où habite la jeune femme. Les jours suivants le harcèlement se poursuit et devient de plus en plus violent.

Toi je t'attrape, je vais te violer, je vais massacrer ta famille

Peut-on entendre dans les messages publié par la jeune femme. Dans d'autres messages, il affirme également avoir contacté la famille de la victime.

Emballement des réseaux

Après la publication de ce thread, les réseaux sociaux s'emballent. De jeunes femmes témoignent avoir subi le même type d'harcèlement de la part de cet homme de 21 ans. Les internautes fouillent la vie numérique du suspect, tentent d'entrer en contact avec lui. Certains trouvent l'adresse de sa famille et la rendent publique.

D'autres interpellent les autorités, la police, Gérald Darmanin, le ministre de l'intérieur, Éric Dupont-Moretti, le ministre de justice ou encore Marlène Schiappa. La police nationale se saisit de l'affaire et confie d'abord l'enquête à Pharos, la plateforme de signalement du gouvernement.

Devant la tournure des évènements, le suspect de 21 ans se rend finalement de lui-même au commissariat où il a été bien interpellé a confirmé la police du Val d'Oise à France Bleu Paris.

Sur twitter les autorités demandent de ne pas gêner les investigations.