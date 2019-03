Réservation nominative obligatoire dans les refuges pour accéder au Mont-Blanc par le Goûter

Pour lutter contre des dérives anarchiques et les incivilités lors de l'escalade surfréquentée du Mont-Blanc, la préfecture de Haute Savoie renforce pour cet été le dispositif de contrôle. A partir de mai-juin, il faudra réserver les refuges comme un hôtel ou une place en avion.

Saint-Gervais-les-Bains, France

C'était en test l'été dernier, reconduit tous les quinze jours. Ce sera désormais valable pour toute la saison estivale.

Obligation de réserver nominativement dans tous les refuges est l'une des mesures phares pour la saison estivale prises pour l'accession par la voie normale du Mont Blanc par Saint-Gervais et l’Aiguille du Goûter.

Ça concerne les refuges du Nid d’Aigle, de Tête Rousse, du Goûter mais aussi du camp de base de Tête Rousse. Les réservations se feront sur un site internet commun.

L'arrêté a été rendu public ce jeudi par la préfecture de Haute Savoie, en concertation avec la mairie de Saint-Gervais.

Pour les particuliers, les listes ne pourront pas être modifiées. Chaque alpiniste devra donner son nom et son adresse. A chaque réservation correspondra un récépissé qui sera contrôlé lors des ascensions.

Seuls les guides assermentés auront le droit de changer 48 heures avant, sous certaines conditions.

Des règles de bons sens

"Des règles normales", estime Jean-Marc Peillex le maire de Saint-Gervais qui s'est beaucoup démené pour limiter les accès au sommet par des inconscients, victimes chaque été de nombreux accidents tragiques. "C'est normal de contrôler. Quand vous réservez un hôtel, vous donnez votre nom. Vous ne montez pas dans un avion s'il n'y a pas de places à bord. A ceux qui nous accusent de faire la révolution, je réponds simplement qu'il s'agit de bon sens. S'il y a un incendie ou un accident dans le refuge, la mondre des choses est de connaître l'identité des occupants.".

"Vous ne montez pas dans un avion s'il n'y a pas de place à bord. C'est pareil pour un refuge ! " Jean-Marc Peillex maire de Saint-Gervais

De futurs arrêtés préfectoraux préciseront les moyens de contrôles et les amendes. Les patrouilles blanches, sur le modèles des patrouilles vertes des réserves naturelles, seront composées d'employés municipaux que Jean-Marc Peillex est en train de recruter.

Les tentes concernées aussi

Le préfet de Haute Savoie Pierre Lambert évoque la nécessité impérieuse "de rigueur". Il n'a pas voulu oublié les campings sauvages sur Tête Rousse avec des tentes qui poussent sans autorisation. "On va vers des tentes fixes, établies par nous, gérées par la fédération des clubs alpins. On va vers une diminution du nombre d'occupants. Le ministère de la transition écologique en autoriserait cinquante. Il est possible que j'en diminue le nombre."