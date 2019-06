Résidence Paul Picquet à Sens : les acquéreurs découvrent l'état de dégradation du bâtiment

Sens, France

Pour les Sénonais Liliane et Pierre Barzasi, 71 et 69 ans, cet appartement de quatre-vingt mètres carrés devait leur permettre de passer leur retraite en centre-ville de Sens. Un logement de standing, avec terrasse acheté 324.000 euros, payé en quasi-intégralité depuis 2012. Un investissement financé avec leur héritage familial. Sauf qu'ils n'ont jamais pu prendre possession des lieux.

"Il y a eu des fuites d'eau, tout est à refaire" - Reportage Copier

Et la visite avec l'expert judiciaire leur a permis de découvrir l'état de dégradation dans lequel se trouve cette résidence promise pour ouvrir en 2013 sur les promenades de Sens.

Moisissures et parquets gondolés

"Nous avons constaté notamment dans les couloirs d'importantes fuites d'eau", raconte Liliane Barzasi. "L'eau a coulé également dans les étages, dans les appartements du bas. Elles ont détruit les plafonds, il y a des moisissures partout, les plinthes sont tombées, les parquets sont gondolés. Tout est à refaire."

Illustration de la dégradation de la résidence Paul-Picquet à Sens (Yonne). Le promoteur devait la livrer en 2013. Il a accumulé les retards jusqu'à sa faillite en 2018 © Radio France - Renaud Candelier

Plusieurs malfaçons constatées dans la résidence

Si la résidence n’a jamais été livrée, c’est en raison de plusieurs malfaçons comme celle-ci : "sur les terrasses côté parking, il y a des cheminées d'évacuation qui sortent sur les terrasses. Les gens qui vont habiter ses appartements-là vont être asphyxiés par les gaz d'échappement du parking sous-terrain", poursuit Liliane Barzasi.

"Moralement, c'est extrêmement difficile à vivre. Le logement se dégrade, notre santé se dégrade, tout se dégrade" - Pierre Barzasi, acquéreur d'un appartement résidence Paul-Picquet à Sens Copier

Ce couple attend maintenant que la Banque Populaire Rives de Paris, qui s'est portée caution du promoteur (Prophal) assume son rôle et finance la fin des travaux. Mais cette banque fait traîner le dossier judiciaire regrette Liliane Barzasi : "systématiquement, des décisions sont prises et il y a appel. Quand il y a appel, ensuite, il y cassation. _C'est le problème de ceux qui ont de l'argent et de ceux qui n'en ont pas_. La justice n'est pas morale finalement parce qu'elle ne donne pas forcément gain de cause aux victimes. Elle donne gain de cause à celui qui défend le mieux le dossier. La banque est richissime, le mandataire judiciaire a trente-cinq avocats, vous voyez bien que nous ne sommes égaux". Pour obtenir leur appartement acheté en 2012, le couple Barzasi a déjà dépensé 15.000 euros de frais d'avocat.

HISTORIQUE