"Respect" d'Éric Zemmour pour les jihadistes : l'enquête pour apologie du terrorisme classée sans suite

Le parquet de Paris a classé sans suite l'enquête pour apologie du terrorisme visant Éric Zemmour qui, dans une interview au magazine Causeur, avait déclaré "respecter" les jihadistes, ont annoncé mardi ses avocats.

"Je respecte les djihadistes prêts à mourir pour ce en quoi ils croient, ce dont nous ne sommes plus capables", avait déclaré Éric Zemmour dans une interview au magazine Causeur, en octobre dernier. Des propos qui avaient déclenché l'ouverture d'une enquête pour apologie du terrorisme, finalement classée sans suite début janvier selon les avocats d'Éric Zemmour.

Le parquet de Paris a estimé l'infraction "insuffisamment caractérisée". Au journaliste qui lui demandait dans cette interview s'il respectait "des gens qui roulent en camion sur des enfants", en référence à l'attentat du 14 juillet à Nice (86 morts), Éric Zemmour répondait: "Quand des gens agissent parce qu'ils pensent que leurs morts le leur demandent, il y a quelque chose de respectable (...). C'est ainsi, les humains sont complexes, donc combattons-les, mais arrêtons de les mépriser !"

La Société des journalistes (SDJ) de la radio RTL, où Eric Zemmour est chroniqueur depuis six ans, avait condamné ses déclarations. Une avocate de victimes d'attentats, Samia Maktouf, SOS Racisme et la Fédération nationale des victimes d'attentats et d'accidents collectifs (Fenvac) avaient dénoncé tour à tour ces propos auprès du procureur de la République de Paris.