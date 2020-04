Respect du confinement à Clermont-Ferrand : la police municipale multiplie les contrôles

"Entre 16H30 et 19H, nous constatons que de plus en plus de personnes sortent de chez elles en fin de journée, depuis la fin de la semaine dernière". Ce constat, il est fait par Amandine Duzelier, cheffe de service à la police municipale de Clermont-Ferrand.

Et ce mercredi après-midi ne déroge pas malheureusement à cette nouvelle règle. Une dizaine d'agents de la PM sont venus effectuer des contrôles, d'attestation notamment, et constatent de nombreux déplacements sur et autour de la place de Jaude, beaucoup -trop ?- de monde dans le tramway où les mesures de distanciation sociale ne sont pas, du coup, systématiquement respectées.

A la descente du tram... © Radio France - Olivier Vidal

Selon la municipalité, depuis le début du confinement, la police de la ville de Clermont-Ferrand effectue quasi-quotidiennement des contrôles sur le respect des règles de confinement, notamment aux arrêts des transports en commun.

Relâchement constaté depuis quelques jours

Depuis trois semaines ce sont 301 verbalisations qui ont été dressées par ces agents. 84 ont été effectués aux abords des transports en commun. Sur 10 personnes contrôlées par les agents de la police municipale, environ 4 sont verbalisées. Des agents qui agissent en renfort de la police nationale si besoin" précise un communiqué de la mairie.