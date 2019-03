Restaurant saccagé à St-Julien-les-Metz : 2 ans de prison ferme

Saint-Julien-lès-Metz, France

Il avait tout cassé dans un restaurant de St Julien les Metz le 16 février et agressé 2 clientes dont une femme voilée ainsi que 6 serveurs qui ont été légèrement blessés. Le Messin de 34 ans poursuivi pour ces violences et dégradations a été condamné ce lundi à 2 ans de prison ferme au tribunal correctionnel de Metz. Le restaurant s’était porté partie civile tout comme l’hôpital de Mercy (CHR de Metz-Thionville), où l’homme a cassé d'un coup de tête une cloison. Il avait été hospitalisé après s’être cassé le poignet en donnant un coup de poing dans un mur en garde à vue.

Aucune victime n'était présente à l'audience. Le prévenu, lui, n’a rien voulu dire et s’est même montré désagréable. Regard noir et bandage au poignet, il souffle à la barre, et quand la présidente lui demande des précisions, il lâche : "Je ne parle pas aux femmes". "Ah je suis désolée d'être une femme" répond avec ironie la magistrate.

Une femme voilée insultée

Si l'homme ne veut rien dire, les détails abondent malgré tout dans l'enquête sur cette terrible soirée du 16 février. Le restaurant est plein et 3 hommes commencent à importuner 2 femmes à une table voisine, dont l'une est voilée. Le trio bien alcoolisé leur jette du pain et les insulte. Et quand des serveurs s'interposent, ils reçoivent des bouteilles, des verres et même une table à la figure. L'un d'eux se retrouve également avec un couteau sous la gorge.

Mais seul l'un des 3 agresseurs a été retrouvé. Il a déjà 20 mentions à son casier judiciaire. Le procureur requiert 4 mois de prison ferme. "On ne peut pas lui faire porter le chapeau à lui tout seul, les témoignages divergent" répond son avocat, Me Saoudi, qui réclame en vain un supplément d'information, cad un complément d'enquête.