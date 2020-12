Yvelines : des restaurateurs ne respectent pas la fermeture et s'enfuient à l'arrivée des agents

Débandade ce lundi lors d'un contrôle d'un comité opérationnel départemental anti-fraude (CODAF) dans les Yvelines, pour vérifier si trois restaurants respectaient bien la fermeture obligatoire. En début d'après-midi, les agents débarquent au restaurant "Grâce de Dieu" à Les Essarts-le-Roi, sur la RN 10. À leur arrivée, trois personnes s'enfuient par la cour. Deux d'entre elles sont verbalisées pour non respect de la réglementation : six personnes étaient en effet en train de déjeuner dans la salle du haut. L'établissement fera l'objet d'un rapport à la préfecture et d'un nouveau contrôle.

Le "Rico Bar", toujours sur la RN 10, ne respectait pas non plus la fermeture. Il était ouvert lors de l'arrivée des agents, avec à la fois un service au bar et un service à table. Il fera l'objet d'une demande de fermeture administrative. Quant au troisième restaurant contrôlé, le "O Caipirinha", 2 rue Pompidou à Les Essarts-le-Roi, il était bien fermé, conformément à la réglementation.

Manifestation aux Invalides

Ce lundi, la profession a manifesté aux Invalides pour montrer leur colère. Près de 1500 restaurateurs, cafetiers, hôteliers ou professionnels de l'événementiel. Leurs établissements sont fermés depuis des mois et ils ne voient pas le bout du tunnel. La date du 20 janvier, envisagée pour un réouverture, est en suspens. Elle dépendra de l'évolution de l'épidémie.