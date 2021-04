Restaurateurs fraudeurs à Toulouse : il y aura un deuxième procès

Surprise, alors qu'à l'issue du jugement rendu début avril, l'avocat du trésorier du groupe disait que les restaurateurs souhaitaient passer à autre chose, tous les acteurs du dossier "All for you" font appel. En première instance ils ont été reconnu coupable d'avoir détourné 2,5 millions d'euros.

Il y aura un deuxième procès "All for you". Le parquet fait appel. Les restaurateurs aussi. Début avril le groupe toulousain de restaurants "All For You" avait été lourdement condamné.

Maître Simon Cohen qui représente les trois restaurateurs commente : "je prends acte de l'appel du parquet, que le parquet prenne acte de mon appel."

Fraude importante et restaurants côtés

Le groupe de sept restaurants avait été jugé fin février pour fraude fiscale, à hauteur de 2,5 millions d'euros. Ils avaient été reconnus coupables d'avoir utilisé un logiciel leur permettant de ne pas déclarer une partie de leurs recettes et avaient été condamnés à trois ans de prison dont 26 mois avec sursis et une forte amende, 50 000€ chacun. Ils continuent d’exercer.

Certains de leurs restaurants sont très côtés : notamment Ma Biche sur le Toit (sur le toit des Galeries Lafayette, rue Alsace-Lorraine, avec en cuisine Michel Sarran), La Compagnie Française et l'Envol côté plage (à Balma). All For You a aussi exploité le Classico et Le Pyrénéen, à Wilson.

A l'issue du jugement rendu début avril, l'avocat du trésorier du groupe déclarait que "les restaurateurs souhaitaient passer à autre chose."