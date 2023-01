"Restez sur vos gardes", préviennent les gendarmes de montagne après plusieurs secours dans les Vosges

Alors que la neige est de retour sur les sommets vosgiens, les gendarmes de montagne appellent les randonneurs et les automobilistes à rester prudents. Il faut éviter de se faire surprendre. La neige peut jouer de mauvais tours.

Bien préparer sa sortie en randonnée, attention à la nuit qui tombe vite

Ce week-end, les gendarmes du peloton de haute-montagne de Hohrod sont intervenus une demi-douzaine de fois pour des randonneurs égarés ou épuisés. Ces derniers se sont laissés prendre par la neige et la nuit qui tombe plus rapidement.

Le gendarmes recommandent avant tout de rester sur les itinéraires balisés et ne pas s'aventurer dans les pentes raides. Il faut aussi sélectionner des parcours qui sont à votre niveau. "Le terrain reste glissant, il y a des rochers sous la neige. Les obstacles sont cachés et il y a pas des traces partout. En plus la luminosité réduit rapidement, donc il ne faut pas se laisser surprendre," recommande le major Philippe Viré, qui commande le détachement du PGHM de Hohrod.

"Il faut se renseigner sur la météo et bien sûr être bien équipé, avoir un fond de sac sérieux et prévenir les membres de sa famille de son itinéraire. Si il y a des modifications qui interviennent, il faut le signaler," complète le major Viré.

Soyez prudent quand vous montez en voiture dans les stations de ski

Par ailleurs, depuis le 1er novembre 2021, en période hivernale, les équipements spéciaux pour les voitures sont obligatoires dans 140 communes du département du Haut-Rhin, 138 communes sont dans le Bas-Rhin . Elles sont situées dans le massif des Vosges. Il y a une obligation, mais pas de sanction... pour le moment. Ce week-end, il y a eu de gros bouchons en montant au Markstein, des automobilistes se sont arrêtés pour chainer sur la route, selon le site Info Trafic Haut-Rhin .

"Il faut monter calmement et prendre de l'avance. Ne pas se fixer d'objectif précis d'horaire. Quand il faut chainer, on chaine sur les aires dédiées, mais ne pas chainer sur la route. On ne bloque pas toute la circulation en chainant sur la route car c'est un risque d'accident sérieux," prévient le major Philippe Viré.

Ce week-end, pratiquement toutes les stations de ski des Vosges ont été ouvertes et il y avait du monde pour chausser les skis, les raquettes ou encore faire de la randonnée.