Restos du Coeur à Dijon : plusieurs milliers d'euros de préjudice suite à un vol

Des vandales s'en sont pris à un chantier d'insertion des Restos du Coeur, "Le Jardin", à l'angle des rues Elsa-Triolet et Françoise-Giroud en zone Valmy à Dijon. Le vol accompagné de dégradations se serait déroulé dans la nuit de lundi à mardi.

La porte d'un chalet forcé, du matériel volé

Les voleurs ont forcés les portes d'un chalet de bois de 20 mètres carrés qui sert de lieu de stockage pour le matériel. Ils se sont emparés d'un motoculteur et d'outils : disqueuse, visseuse, perceuse, groupe électrogène mais aussi de sécateurs, de bêches et de caisses de rangement.

Ce vol est un coup dur pour le chantier d'insertion en maraîchage des Restos du Coeur - Léo Thibault

Une vitre brisée sur un camion-benne

"On est arrivé ce matin (mardi ndlr), le chalet où on entrepose nos outils était ouvert, les outils volés sans parler de notre camion-benne dont une vitre était brisée", peste Léo Thibault, encadrant technique de l'activité maraîchage. Léo, qui a travaillé chaque jour durant les deux mois du confinement afin de permettre le maintien de l'activité, est dépité.

Ici on fait pousser des légumes et des fruits

"Le but c'était de tout faire pour permettre aux salariés au chômage technique de revenir et de se remettre au travail le plus vite possible... Et voilà qu'on nous vole notre matériel." Sur les 2 hectares que compte ce chantier d'insertion, les salariés font pousser des légumes et des petits fruits.

Tout le monde a dû rentrer chez soi

Le chantier emploie une dizaine de personnes en contrat d'insertion, après deux mois de confinement elles étaient heureuses de se retrouver mais tout le monde a dû rentrer chez soi, le temps pour Léo Thibault de tout remettre en état.

Plusieurs milliers d'euros de préjudice

Il estime le préjudice de ce vol et des dégradations commises à plusieurs milliers d'euros. Une plainte a été déposée auprès de la police. Des policiers qui se sont rendus sur place pour effectuer les premières constations et des prises d'empreintes.

Déjà plusieurs vols commis sur place

Fin 2017, début 2018 deux vols avaient été commis au même endroit. Le week-end du jour de l'An, puis la nuit suivante des voleurs avaient emportés une serre et son arrosage automatique ainsi qu'un tuyau d’arrosage et une brouette. Un coup dur pour les Restos du Coeur puisque ce jardin d’insertion et les fruits et légumes qui y sont récoltés sert directement les bénéficiaires des Restos via les centres d’aide alimentaire de Dijon.