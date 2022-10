Restos du cœur de Charente-Maritime : une vente aux enchères pour remplir les caisses de l'association

Un tableau représentant Coluche en style pop'art, signé Philippe Pinaud. La photographie ultra précises des rayures d'une coque de bateau par l'artiste technicien Reivilo. Une sculpture faite de ronds et de rectangles colorés, le tout, encadré la plasticienne Annie Brunetot...

Mercredi 2 novembre prochain, dans l'Auditorium du Palais des Congrès de Rochefort, les Restos du cœur de Charente-Maritime organisent une ventes aux enchères "d'œuvres d'Arts et Design". La seule antenne de France à proposer ce genre d'animation, et pour cause. Avec environ 10% de bénéficiaires en plus comparé à 2021, il fallait trouver une manière de lever de l'argent. Et vite.

39 œuvres exposées à Rochefort

Au total, 39 œuvres ont été sélectionnées pour cette vente solidaire. Vous pouvez les découvrir via ce catalogue en ligne .

Des œuvres qu'il est également possible d'aller directement les admirer sur place, avant la vente. Le Palais des congrès vous ouvre les portes de la salle Aurore dès ce samedi 29 octobre, de 10h à 18h.

100 euros minimum

Pour toutes les œuvres, un seul et même prix de départ : 100 euros. Une somme dérisoire pour certaines : les lots sont réellement estimés à hauteur de 150 euros pour le moins onéreux, et jusqu'à 1 900 euros pour le plus cher.

Tous les fonds recueillis lors de cet événement seront intégralement reversés à l'antenne locale de l'association de Coluche, qui disait : "On compte sur vous !".