Restrictions sur la venue des britanniques : l'office du tourisme de l'Alpe d'Huez inquiet

Petit coup de froid sur le monde enneigé des stations de ski. Avec l'annonce gouvernementale du jour, l'inquiétude plane sur la venue des touristes britanniques. Le gouvernement vient d'annoncer rétablir à compter de samedi l'obligation de "motifs impérieux" pour les voyageurs en provenance et à destination du Royaume-Uni face à "la diffusion extrêmement rapide du variant Omicron" au Royaume-Uni. La validité des tests au départ du Royaume-Uni est réduite de 48 heures à 24 heures, et un système d'isolement à l'arrivée en France est également instauré, a confirmé Matignon dans un communiqué.

Environ 1 client sur 4 serait britannique à l'Alpe d'Huez

François Badjily, le directeur de l'office de tourisme de l'Alpe d'Huez l'affirme au micro France Bleu Isère d'Antonin Kermen, les touristes britanniques représentent une part importante du public hivernal dans la grande station de l'Oisans :

"Si jamais la décision qui vient de tomber devait perdurer tout l'hiver, il y aurait un manque-à-gagner qu'on aurait du mal à compléter !"

"Effectivement, ça commence à devenir perturbant. Une station comme l'Alpe d'Huez, cinquante pour cent de notre clientèle est étrangère et la moitié de cette clientèle étrangère est britannique ! Et en plus, la particularité, c'est qu'ils sont très, très présents sur les périodes de faible fréquentation française et que ce sont des clients qui sont des gros consommateurs.

Les Britanniques qui viennent au ski en France et particulièrement à l'Alpe d'Huez sont des gens qui ont un panier moyen plutôt élevé. Ils sont beaucoup au restaurant, ce sont des gens qui mettent leurs enfants en cours de ski. Donc, si jamais la décision qui vient de tomber devait perdurer tout l'hiver, il y aurait un manque à gagner qu'on aurait du mal à compléter. "

L'Alpe d'Huez accueille justement une manche de la coupe du monde de ski de bosses pour lancer sa saison ce vendredi et samedi. Le gouvernement français tiendra un nouveau conseil de défense sanitaire ce vendredi.