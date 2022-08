Restrictions d'usage de l'eau : la Police de l'Environnement de Côte-d'Or veille

Pendant cet été 2022 particulièrement sec, la Police de l'Environnement met en place des journées de contrôle spéciale sécheresse pour vérifier si les restrictions d'usage de l'eau sont bien respectées. Le 12 août 2022, un tiers de la Côte-d'Or est en rouge, l'eau est donc réservée à la consommation, aux soins, à l'irrigation de certaines cultures et au stockage de l'eau en cas d'incendies. Les potagers peuvent également être arrosés entre 20h et 10h, si vous utilisez de l'eau de récupération vous pouvez également arroser votre pelouse, ou vos plantes. L'Office Français de la Biodiversité (OFB) dont dépend la Police de l'Environnement, contrôle les particuliers, les collectivités, les exploitations agricoles, les entreprises... pour l'instant, ces restrictions sont plutôt bien respectées par les Côte-d'oriens puisque depuis mi-juin, seulement deux personnes ont été verbalisées sur une soixantaine de contrôles.

Des cuves de récupération d'eau : la bonne idée

La maison de Grazia à Nuits-Saint-Georges sort du lot : tous les jardins voisins sont jaunis par le soleil et le manque d'eau, le sien est rempli de magnolias, géraniums ou rosiers encore bien vifs. Son secret ? Deux cuves de 1 000 litres chacune, qui récupèrent toute l'année l'eau de pluie. Une très bonne solution d'après Philippe Loison, chef du service départemental de l'OFB. Il reste tout de même prudent : "vous arrosez toutes vos plantes avec cette eau ? Pourtant vous n'avez que deux tuyaux ?" Grazia montre les arrosoirs, mais admet tout de même : "j'arrose toutes mes fleurs avec, sauf le balcon parce que je ne vais pas m'amuser à monter des arrosoirs à l'étage, mais je n'arrose qu'une fois par semaine".

Pour tout le reste c'est simple : elle n'arrose plus rien, ni potager, ni pelouses, ni arbres fruitiers. "Ca ne sert à rien, tout est mort, regardez ma pelouse devant, même une vache n'en voudrait pas", précise-t-elle. Philippe Loison tente de la raisonner : "si vous ne pouvez pas monter l'eau de pluie, attendez des jours meilleurs". Réponse de Grazia : "mais ils vont crever! Les jardinières c'est sacré". Finalement la Police de l'Environnement lâche l'affaire : le balcon sera l'exception qui confirme la règle.

Grazia utilise deux cuves de récupération d'eau de pluie, de 1 000 litres chacune . © Radio France - Pauline Boudier

Malgré tout, les fleurs souffrent de la chaleur explique Grazia © Radio France - Pauline Boudier

La Préfecture appelle à la responsabilité de chacun

D'après la Préfecture, la Côte-d'Or pourrait passer complètement en zone de crise la semaine du 15 août 2022. Frédéric Carre, le secrétaire général de la Préfecture appelle chacun à prendre ses responsabilités et à limiter sa consommation : "en crise, la règle, c'est l'interdiction. C'est pas la liberté individuelle qui compte là, c'est l'intérêt général et la préservation des écosystèmes. Au bout du système il y a homo sapiens sapiens, si on agit pas rapidement, c'est l'espère humaine qui est menacée". En Côte-d'Or, seulement deux personnes ont été verbalisées pour non-respect des restrictions, depuis juin 2022.