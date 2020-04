Restrictions sur les marchés à Caen : la fédération nationale saisit la justice

"C'est injuste et incompréhensible". La décision du préfet du Calvados de rouvrir trois marchés à Caen uniquement pour les producteurs locaux provoque la colère des autres commerçants non sédentaires. La fédération des marchés de France a décidé de saisir la justice pour faire annuler la décision.

Le décret ministériel du 23 mars 2020 autorise les préfets à rouvrir par dérogation certains marchés de France. Le texte précise qu'il s'agit d'autoriser uniquement "les commerçants alimentaires". A Caen, le préfet du Calvados a décidé dans trois arrêtés datés du 7 avril d'autoriser la tenue de trois marchés, le mercredi dans le quartier du Calvaire Saint Pierre, le vendredi Place Saint Sauveur dans le centre ville et le samedi Boulevard Leroy sur la rive droite. Mais seuls "les producteurs locaux", c'est à dire les agriculteurs, sont autorisés à venir vendre leurs propres fruits et légumes.

Une décision injuste selon les autres commerçants non sédentaires

Une décision qui a déclenché les foudres des autres commerçants non sédentaires, comme les bouchers, les fromagers ou encore les poissonniers à l'image de Bruno Ferrand : "On ne comprend pas vraiment cette décision puisqu'il s'agit de faire respecter des mesures sanitaires. Les distances de sécurité sont aussi bien prises pour un boucher, un poissonnier ou un maraîcher". Il s'étonne donc et dénonce une décision injuste. "Alors qu'en plus depuis peu, poursuit-il, quelques bateaux de Port-en-Bessin notamment ressortent, on peut proposer du poisson frais à nos clients !".

Un référé devant le tribunal administratif d'ici 72 heures

La fédération nationale des marchés de France a décidé de porter l'affaire devant la justice. "Nous allons demander l'annulation des trois arrêtés préfectoraux du 7 avril 2020 devant le tribunal administratif de Caen" indique David Dokhan l'avocat de la fédération. Procédure d'urgence en référé qui devrait être déposée d'ici 48 à 72 heures. "A aucun moment le décret ministériel ne limite l'autorisation aux seuls producteurs locaux, le texte parle des commerçants alimentaires qui vendent des produits frais. Il y a ici une rupture d'égalité à l'accès au domaine public."