Résultats du bac : il n'y aura pas de retard dans l'académie de Caen

Caen, France

La grève des correcteurs du bac n'aura pas d'incidence sur la publication des résultats dans l'académie de Caen (Calvados, Manche, Orne). Si le mouvement a été assez bien suivi, les candidats pourront bien savoir ce vendredi s'ils sont reçu ou non à l'examen. "Toutes les notes ont été saisies" assure Brigitte Lacoste, directrice de cabinet de la rectrice de l'académie de Caen. Certes en retard et en mettant en difficultés les service des examens, mais elles ont été saisies de tel sorte que les élèves et leurs familles ne soient pas pénalisés." Voilà donc un peu de stress en moins à quelques jours des publications des résultats.