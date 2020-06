Pyrénées Atlantiques : retards importants pour passer son permis de conduire

Suspendus le 15 mars dernier, les examens pratiques du permis voiture ont repris le 8 juin. Les examens pour les permis moto et poids lourds avaient débuté le 25 mai. Interrompues depuis la mi-mars les épreuves ont accumulé un retard conséquent qui pourrait se prolonger encore six à huit mois.

Des règles sanitaires durcies

Le confinement d'abord puis de nouvelles règles sanitaires pour passer son permis compliquent le tout. Désormais, il faut une housse de siège en plastique (comme dans les garages) ou une serviette éponge pour chaque candidat et les inspecteurs. La voiture doit être désinfectée après chaque examen pratique : levier de vitesse, clés sans oublier toutes les parties touchées par les candidats. L'affaire peut prendre une demi-heure entre chaque examen.

"Avant le COVID, si on pouvait passer 10 candidats à l'examen, aujourd'hui c'est à peine 5 !" révèle Stéfan Villacèque patron des trois auto-écoles "Annette et Michel" d'Anglet et Biarritz.

Dans les PA, un tiers des inspecteurs en arrêt maladie

En additionnant ces contraintes et en ajoutant les arrêts maladies de certains inspecteurs, le retard ne cesse de grossir. Avant le COVID-19, dans les Pyrénées Atlantiques, on est passé de 13 examens par jour (du lundi au vendredi) à seulement 11 aujourd'hui. Sur les 12 inspecteurs dans le département seulement 8 ont repris le travail. Les quatre absents se trouvent en arrêt maladie.

Les examens du permis, du lundi au samedi

Pour tenter d'amoindrir le retard, la déléguée du permis de conduire (à la DDTM de Pau) vient d'obtenir de 4 inspecteurs qu'ils fassent passer les examens le samedi. Par ailleurs, les Pyrénées Atlantiques pourraient se voir doter de un à deux nouveaux inspecteurs du permis d'ici septembre. Il n'empêche, les retards seront ressentis encore six à huit mois selon Anne-Marie Tarlet, gérante de l'auto-école de la Nive à Bayonne et présidente départementale du CNPA, le conseil national des professions automobile.

Anne-Marie Tarlet © Radio France - Jacques Pons

La galère des auto-école à l'examen (témoignage Anne Marie Tarlet)

"Bien sûr, les housses de protection pour l'inspecteur, le moniteur et le candidat devraient être fournies par la Direction de la sécurité routière mais ils n'ont rien reçu" "l'élève a le masque, l'inspecteur masque et visière, et le moniteur derrière masque et visière aussi"

"A l'heure actuelle, ce que propose le CNPA pour désengorger les centres d'examens c'est de faire appel à des inspecteurs à la retraite, des instructeurs de l'armée" "certaines personnes disent il faut passer les inspecteurs dans le privé. C'est pas quelque chose que je met en avant" Anne-Marie Tarlet craint de possibles affaires de "triche".

La (très grande) patience des candidats

Autre cause des retards, depuis la fin du confinement, les candidats au permis doivent respecter des règles drastiques durant l'apprentissage du code de la route. Nombre de personnes limitées dans l'auto-école, port du masque obligatoire. Cela implique aussi moins de monde à chaque cours et donc plus de retard.

Les candidats au permis voiture à l'auto école de la Nive © Radio France - Jacques Pons

Des permis de plus en plus chers

Cela signifie donc des cours supplémentaires pour maintenir la pratique de la conduite notamment. Passer un permis de conduire pour mille euros est une illusion. Comptez plutôt 1500 ou plus, selon les candidats et leur parcours. Tania Ribeiro, une jeune candidate Bayonnaise a atteint la somme de 2100 euros (!) après une mésaventure dans une première auto-école virtuelle. Son témoignage est éclairant.

