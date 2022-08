Une Biterroise lance un appel désespéré pour récupérer sa fille retenue chez son père depuis trois mois

Une mère de famille installée dans l'agglomération de Béziers lance un appel de détresse. Cette Biterroise n'a plus aucune nouvelle de sa fille de 15 ans, retenue dit-elle chez son père depuis trois mois. L'enfant a été déscolarisée. L'homme installé dans l'Aude est connu pour menaces de mort.

Un père de famille peut-il retenir sa fille chez lui, même s'il n'en a pas la garde, au prétexte qu’elle est en insécurité chez sa mère ? C'est à cette question que la justice va très probablement devoir répondre dans les prochaines semaines. Voilà désormais trois mois qu’une mère de famille installée dans l’agglomération de Béziers se bat pour récupérer sa fille de bientôt 15 ans. L’enfant se trouve illégalement chez son père installé dans l'Aude dans un village proche de Lézignan-Corbières.

Cet artisan plaquiste, connu de la justice pour menaces de mort, venait d’apprendre que son ex-femme avec qui, il est en conflit depuis 11 ans, était partie avec leur fils, dans la famille le week-end de l'ascension dans les Landes. Un week-end de cinq jours, mais en laissant l'adolescente à la maison. Inquiet de la savoir seule, le papa de 45 ans est donc allé la chercher.

"Elle ne voulait pas venir avec moi et son frère de 13 ans. Elle voulait préparer son brevet des collèges" précise la maman à France Bleu Hérault. "Tout avait été prévu. Son oncle devait passer chaque jour. Elle devait dormir chez une copine à proximité, les voisins étaient attentifs et nous échangions plusieurs fois par jour. Elle n'était pas en insécurité."

"Aujourd'hui, son fils ne veut plus aller chez son père. Il a peur de ne pas revenir, peur de subir le même sort que sa sœur."

S'il n'existe pas de loi ou de règle absolue en la matière, les parents sont légalement responsables de la sécurité d'un jusqu'à sa majorité. Mais la loi ne fixe pas d'âge minimum pour laisser son enfant seul nous confirme un officier de police. L'article 371-1 du Code civil édicte toutefois que l'autorité parentale "appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne".

Le père condamné en 2014 pour menaces de mort réitérées sur ex-femme

La détermination du père a sans aucun doute été réfléchie. La chambre de l'enfant a été vidée de ses affaires jusqu'à emporter le chat. "C'est surprenant, les placards étaient vides" confie Sylvia une amie de la maman. "Quand nous sommes revenus précipitamment des Landes, il n'y avait plus aucune chaussure. Les papiers d'identité, les altères, la combinaison de mer. Tout avait disparu". Aucune serrure de domicile n'a été forcée. "Ma fille a forcément ouvert la porte car elle a peur de son père" explique la maman aux gendarmes de Lézignan. Mais y a-t-il eu violation de domicile ? C'est ce que les enquêteurs doivent à présent déterminer. Car les parents ont porté plainte, chacun de leur côté. L'un pour soustraction d'enfant, et l'autre pour abandon.

Déscolarisation de l'enfant

Le père s'était engagé à ramener sa fille, mais décide finalement de la déscolariser pendant un mois. Régis, le papa avait envoyé un mail à son ex-femme. Dans son courriel en date du jeudi 26 mai, Régis précise : "Bonjour, j ai appris que notre fille était seule chez toi pendant ton séjour au pays Basque. Je ne pouvais pas la laisser seule pendant une si longue période, je suis donc allé la chercher. Elle est en sécurité à la maison jusqu'à ton retour dimanche". Mais alors, pourquoi avoir changé d'avis ensuite et ne pas avoir décidé de ramener l'enfant comme il s'y était engagé ?

"Les sms reçus, ne sont pas de ma fille. Je ne la reconnais pas. Qu'elle me le dise en face qu'elle souhaite rester chez son père. Je comprendrais. Elle en a le droit si elle le veut." - la maman

La maman inquiète de ne pas avoir eu sa fille au téléphone depuis ce jour-là, nous confie avoir été victime de violences conjugales par ce dernier. Une enquête sociale démontrera aussi en 2015, que sa propre fille avait fait part aux policiers de Béziers de violences paternelles. Des visites médiatisées (encadrées) avaient été mises en place dés 2016. Une décision du JAF autorisera un an plus tard le père des enfants à les récupérer un week-end sur deux et pendant les vacances scolaires.

Cinq plaintes déposées pour soustraction d'enfant

Une à la gendarmerie de Lézignan, trois autres au commissariat de Béziers et tout récemment une cinquième plainte a été déposée auprès du Procureur de la République de Béziers.

L'homme est considéré par son entourage proche comme complexe, manipulateur. Capable de tout raconte un membre de sa famille "jusqu'à dire dans l'entourage de la maman que cette dernière est une prostituée et une alcoolique". Une de ses connaissances ira jusqu'à mettre le numéro et le nom de la mère sur un site pornographique. Ce dernier sera condamné à de la prison ferme par le tribunal correctionnel de Béziers.

"Heureusement que la maman était-là, sans quoi ses grands-parents n'auraient jamais connus leurs deux petits enfants" nous confie un membre de la famille de Régis. Ce dernier ne parle plus à sa mère depuis 10 ans. Tout récemment, il lui a annoncé par sms qu'elle avait une nouvelle petite-fille de 6 ans et qu'elle voulait la rencontrer. ''Un rapprochement assez étonnant alors que le père souhaite aujourd'hui récupérer son fils et sa fille''.

"Personnage complexe, manipulateur." - proche de la famille

''Mon client a été appelé par sa propre fille, il est allé chercher." - L'avocate de Régis

"L'enfant se porte bien. La maman a des nouvelles par sms" assure Isabelle Fornairon, l'avocate du papa (barreau de Narbonne). "Mon client a été appelé par sa propre fille, il est allé la chercher car elle était inquiète de rester seule à la maison. Cette situation est terrible pour cette famille". Pourtant en consultant les relevés téléphoniques de la gamine, cette dernière n'aurait pas appelé son père ce jour-là, ni les jours précédents.

Aucune nouvelle de sa fille depuis son départ le 26 mai

L'adolescente ne s'est plus rendue à son collège à Béziers en juin dernier. "Une déscolarisation pendant un mois alors que l'enfant devait passer son BEPC" confie sa mère. Examen qu'elle réussira avec mention bien. Mais cette absence prolongée et inhabituelle inquiète ses professeurs.

"Il n'aime pas sa fille. Ce n'est pas possible en agissant ainsi." - la maman

Depuis l'ascension, la maman dit ne pas avoir eu sa fille au téléphone. Uniquement des SMS. "Elle me dit que tout va bien. Mais je suis persuadée que les messages ne sont pas d'elle. C'est ma fille, je la connais. Ce n'est pas son style d'écriture, pas sa ponctuation. Et puis il n'y a pas de fautes d'orthographe. Son père refuse de me la passer". Aujourd’hui, la maman s’inquiète de l'état de santé de sa fille. Elle aurait été aperçue dans l’Aude par des proches, amaigrie et fatiguée. Un médecin lui a prescrit des anxiolytiques.

Les enfants ne voulaient plus aller chez leur père dés 2015

Une enquête sociale datant de 2015 démontrera que les enfants alors âgées de 5 et 7 ans, ne voulaient plus se rendre chez leur père exprimant des angoisses : des maux de ventre, de tête, des nuits agitées et des pleurs les jours précédents un week-end de garde. L'un comme l'autre évoqueront au cours de l'instruction des violences (claques, fessées coup de pieds).

Sans préjuger des suites possibles contre la maman pour avoir laissé seule sa fille, fallait-il la priver de la sorte ? Fallait-il vider la chambre de l'enfant, et laisser mère et fille sans aucune nouvelle. Au sein même de la famille paternelle, le comportent de l'intéressé ne surprend pas.

La maman souhaite des nouvelles de sa fille pour être rassurée sur son état de santé

"Tout ceci est un tissu de mensonges" nous confie Régis. "La maman est une manipulatrice. Je vous confirme que Céliane ne veut plus aller chez sa mère. Elle est suivie par un psychologue." Alors qui dit vrai ? Les enfants sont-ils manipulés d'un côté comme de l'autre ? C'est ce que les enquêteurs vont tenter d'élucider.

En septembre prochain, l'enfant a été inscrite dans un lycée privé à Narbonne sans l'autorisation de la maman. "Elle avait choisi d'aller à Jean Moulin à Béziers car il y a ses copines. Ce n'est pas possible qu'elle ait décidé de son plein gré d'aller à Narbonne" conclut la maman.

Son père a saisi le JAF pour récupérer la garde de ses deux enfants à son domicile. Requête qui sera étudiée le 10 octobre prochain devant le Juge aux affaires familiales de Béziers.