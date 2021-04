Retour à la piscine à Besançon pour les nageurs privés de longueurs depuis 6 mois

La piscine de Port Joint, à proximité du pont de Bregille, a ouvert ses portes ce mardi 20 avril à Besançon. Une ouverture avec plus d’un mois d’avance et malgré la météo encore incertaine, pour cette piscine extérieure au bord du Doubs. La décision a été prise par la ville de Besançon pour compenser la fermeture depuis octobre au grand public, à cause de l'épidémie de Covid-19, des piscines couvertes Lafayette et Mallarmé.

Un besoin physique et psychologique" - Magali, une nageuse aguerrie

Le moment était très attendu: ce midi, à l'ouverture, une vingtaine de personnes faisaient la queue pour pouvoir entrer, essentiellement des sportifs, habitués à nager une ou plusieurs fois par semaine et très impatients de renouer avec leur pratique. "Depuis le mois d'octobre, cela me manquait énormément" se réjouit Jean-Luc, un triathlète, "c'est une vraie joie de retrouver ces sensations de glisse". Magali nage habituellement plusieurs fois par semaine à la piscine d'Ornans. Privée de longueurs depuis 6 mois, elle a fait le déplacement jusqu'à Besançon. Pour elle, la natation répond à un besoin: "un besoin physique mais aussi psychologique, d'autant que je suis infirmière, donc ca fait un an que je vis dans le covid non-stop, et j'ai un vrai besoin de me changer les idées".

Les équipes de la ville de Besançon ont mis les bouchées doubles pour permettre l'ouverture anticipée de la piscine de Port Joint. Et tous les ans, il y a beaucoup de travail car le site est quasiment chaque hiver submergé par les crues du Doubs. Cette année il a fallu organiser un parcours pour les baigneurs conforme aux consignes sanitaires, et mettre en place des structures provisoires pour permettre aux usagers de déposer leurs affaires non loin du bassin car la température extérieure est encore fraîche.

Le plaisir retrouvé de la natation pour ces pratiquants assidus. © Radio France - Christophe Mey

Une eau à 25 à 27 degrés

L'eau est chauffée, un peu plus qu'en été: " on vise une température de 25 à 27 degrés" explique Simon Devaux, le responsable des piscines et patinoires à la ville de Besançon, "on a investi aussi dans une bâche thermique pour éviter la déperdition calorique la nuit". D'habitude, la piscine de Port Joint ouvre entre la fin mai et la mi-juin, lorsque les conditions sont clémentes. Cette année pour les premières semaines ce sera en fonction de la météo car la température extérieure peut parfois être un peu fraîche: "on décide des ouvertures au jour le jour selon les prévisions météorologiques, il faut du soleil, des températures minimales de 15 à 20 degrés, et pas de fort vent". La décision est prise en fin de journée pour le lendemain et l'information est donnée sur le site de la ville de Besançon.

Le bassin principal de la piscine de Port Joint à la réouverture le 20 avril 2021 © Radio France - Christophe Mey

Réservation obligatoire, nombre de place limité

C'est également sur ce site que sont vendus les billets, au tarif de deux euros, il est impératif de réserver, le nombre de places étant limité à cent par jour. Dans un premier temps, les responsables de la piscine s'attendent à accueillir essentiellement des nageurs aguerris. "On sent de l'impatience, il y a de la demande" constate Simon Devaux, " en général, les gens viennent, nagent, et souvent vont repartir, après, les plus belles journées, il y aura aussi un peu de farniente et de détente en plein air".

Quelques enfants ont également profité du plaisir de faire plouf. © Radio France - Christophe Mey

Jusqu'à la fin des vacances scolaires de printemps, la piscine est ouverte de midi à 18h si la météo le permet. A partir du lundi 26 avril et jusqu'au 12 mai, le public pourra venir nager de midi à 14h et en fin de journée de 17h à 19h, et de midi à 18h le week-end. A partir du 13 mai, jeudi de l'Ascension, retour à l'horaire estival, de 10h30 à 1