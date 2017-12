Millas, France

France Bleu : Comment te sens-tu, Victoire ?

Victoire : C'est bizarre de ne pas savoir si les gens de ma classe vont bien ou pas. On ne sait pas s'ils sont vivants ou blessés. C'est angoissant de ne pas savoir. J'en connais quatre ou cinq, qui sont dans ma classe.

Qu'est-ce qu'il s'est passé, jeudi soir ?

J'étais dans le troisième bus, je discutais avec une amie quand on a entendu un gros bruit de ferraille et on a vu un train traverser le bus. Quelques cris, beaucoup de panique, des pleurs... J'ai quelques images nettes, surtout de blessés allongés à terre. Parfois il leur manquait des membres. En tout cas, il y avait beaucoup de sang.

Gwenaelle, vous êtes sa mère. Comment avez-vous réagi ?

Gwenaelle : Je lui ai demandé qu'elle raconte en détails ce qu'elle avait vu. Je pense que les images sont insoutenables, insupportables. Au départ, elle racontait ça d'un air assez détaché. Je pense que c'était sa réaction à elle. On a appris les détails au fur et à mesure, au compte-gouttes. Il faut vraiment questionner pour savoir, sinon elle reste assez évasive pour l'instant.

Ça vous inquiète ?

Je pense qu'il faut surveiller, parce que ça risque d'être pire par la suite. Elle a vite pris de la distance dans le feu de l'action, mais quand on croit que tout se repose par la suite, c'est là que ça peut se réveiller. Le lendemain matin, elle a repris le bus, c'était courageux parce qu'il fallait passer un passage à niveau. Quand elle est rentrée, elle a dit que tout s'était bien passé, avec le sourire. Mais on sentait que c'était... Alors on l'a questionnée : "Bon, et dans le bus ? Vous avez eu peur ?" Elle a répondu : "Bah oui, on a eu peur." C'est à nous, aux adultes, de mettre des mots sur leurs émotions. "Et quand vous êtes passés sur le passage à niveau ?", j'ai demandé. "Bah on a tous serré nos sacs, on s'est tous contractés." (Silence. Elle reprend, en larmes) On a tous peur. Même si c'est un accident rare, on se dit que ça peut arriver une autre fois.

Il y a eu cette cellule psychologique, au collège de Millas. Cela a-t-il aidé votre fille, selon vous ?

Jérôme, son père : Je n'ai pas vraiment vu la différence. Je vois bien que ça n'est pas réglé.

Gwenaelle : Au départ elle disait "non, je ne veux pas retourner au collège. Et la chaise vide à côté de moi ? Je ne saurai pas si l'élève est mort, s'il est blessé..." Toutes ces choses vont ressortir ces prochains jours. Les ados, quand ils rentrent du collège, ils font leur vie seuls de leur côté. Là, depuis jeudi, elle traîne un peu avec nous. Et on sait bien pourquoi. Mais elle ne le verbalise pas.

Si vous parliez à des parents qui sont dans la même situation que vous, que leur diriez-vous ?

Jérôme : Je leur dirais qu'on réagit par rapport à notre enfant. J'ai quatre enfants et aucun ne réagit de la même manière face à cette situation. Il n'y a pas de recette miracle, mais je pense que la communication est primordiale.

Gwenaelle : Il faut continuer à vivre, continuer à aller au collège...

Victoire : Je me dis que ça va aller mieux... J'espère. Et j'espère pour les autres aussi.