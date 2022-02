Retour aux Plantiers, neuf mois après le double homicide de Valentin Marcone dans ce petit village cévenol

Rien à voir avec le volet judiciaire mais la préfète du Gard, Marie-Françoise Lecaillon, était aux Plantiers ce mercredi. Les Plantiers, un village Cévenol dont le nom parle à toute la France. Souvenez-vous, le 11 mai dernier, Valentin Marcone un salarié de 29 ans, tuait de sang-froid son employeur et un collègue qui s'était porté à son secours.

Il s'était enfui dans les bois alentours avec une arme lourde. Sa traque menée par 300 gendarmes, des hélicoptères, des drones et des chiens avait duré 4 jours avant qu'il ne se rende piteusement - et sans doute affamé et épuisé - "excusez-moi, je me rends".. Retour aux Plantiers où la vie reprend peu à peu ses droits. Dans le village de près de 300 âmes, beaucoup se taisent "c'est à la famille de parler, pas à nous" dit celui là croisé dans un bar.

On attend tous le procès

Fermée près de 4 mois la scierie de Luc a rouvert en septembre. Vincent y travaillait. Vincent c'est le seul témoin direct du drame. Après avoir tué devant lui son patron et Martial l'autre employé Marcone l'a laissé partir en lui disant "toi, tu ne m'as rien fait, je ne vais pas te tuer". A 21 ans Vincent travaille à nouveau dans la scierie des Plantiers : "je le fais pour Luc et Martial, pour eux, ils ne sont plus là mais il faut avancer". Il n'évoque pas l'affaire : "je n'aime pas en parler".

Le courage aussi de Fiona, la femme de Luc qui a repris la scierie du village: "Même si mon mari est mort je devais reprendre l'activité, pour lui, pour moi et pour mes enfants". En mémoire des victimes, tous ont à cœur de faire perdurer cette entreprise.

Reportage 9 mois après aux Plantiers (Gard).

9 mois que Valentin Marcone a été mis en examen pour double assassinat, des faits qu'il a reconnu. Denise, née aux Plantiers où elle tient le restaurant (qui a nourri les forces de l'ordre en intervention durant les 4 jours qui a duré la traque), espère quand même un procès rapide : "pour les familles, les gens du village, nous avons besoin de ce procès". Vincent sera entendu pour la première fois par le magistrat instructeur mardi prochain, "Fiona femme de Luc et Camille, compagne de Martial attendent toujours". Le temps long de la justice et les blessures encore vives des familles des deux victimes d'un homme qui a reconnu pourtant rapidement les faits.

'"Il y avait une peur, une pression, on ne peut l'oublier".

Le temps long, de la souffrance et des questions

9 mois que le dossier des Plantiers est à l'instruction. Pour Remy Nougier, l'avocat des victimes dont Vincent le seul témoin du drame, le temps judiciaire est beaucoup trop long. Il a été mis en examen pour double assassinat, "vous vous rendez compte que Vincent ne pourra s'exprimer que mardi", interpelle l'avocat, "il a des choses à dire, il veut une confrontation et aussi une reconstitution". Pour l'heure rien ne semble programmé. D'ailleurs, Fiona, s'en est ouverte à la préfète du Gard qui a assuré qu'"elle en parlerait au procureur de la République".

"Le temps long des souffrances et des questions".

Le maire des Plantiers, Bernard Mounier, attentif à retisser les liens du village. © Radio France - L Labastrou