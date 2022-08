Les deux accidents se sont produits en matinée en à peine plus d'une heure d'intervalle, à Chaniers près de Saintes et Bourcefranc-le-Chapus, en face de l'île d'Oléron. Le bilan : trois personnes gravement blessées, trois plus légèrement.

Retour de vacances : six blessés dans deux accidents en une matinée en Charente-Maritime

Ce dimanche 28 août est classé orange par Bison Futé. Il y a du monde sur la route, soyez donc particulièrement vigilants. Ce dimanche matin, deux accidents se sont produits en une heure à peine en Charente-Maritime. Le premier peu avant 8h, sur la commune de Bourcefranc-le-Chapus, en face de l'île d'Oléron. Cette collision entre un utilitaire et une voiture sur la RD728 (route entre Saintes et La Tremblade) a fait trois blessés : deux personnes légèrement touchées, une troisième plus sérieusement, transportée par hélicoptère à l'hôpital de La Rochelle.

Une heure et demi plus tard, les pompiers sont intervenus près de Saintes à Chaniers, sur la route nationale 141, route des Passereaux exactement. Deux voitures se sont percutées. Le bilan : deux personnes gravement blessées, une femme de 18 ans emmenée à l'hôpital de Bordeaux, un homme de 76 ans transporté à Saintes. Tout comme une femme de 69 ans, plus légèrement blessée.