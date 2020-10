Retour des néonicotinoïdes : "Un recul environnemental et sanitaire inimaginable"

Les néonicotinoides de nouveau autorisés dans la filière betteraves sucrières. L'assemblée nationale a voté en ce sens ce mardi soir pour permettre aux agriculteurs de lutter contre la jaunisse de la betterave. Mais du côté des apiculteurs et des écologistes, on s'étrangle.

"C'est un très mauvais signal au niveau national et au niveau européen" déplore Béatrice Robrolle-Mary, au lendemain du vote par l'Assemblée Nationale du retour des insecticides néonicotinoïdes. 2 ans après l'interdiction de ce type d'insecticide, ce retour en arrière est justifié, pour les députés et le gouvernement, par l'absence de traitement de substitution contre le puceron vert qui décime les betteraves en leur inoculant la jaunisse. Mais de son côté, la présidente de l'association Terre d'Abeilles et directrice de la maison des abeilles située à Ingrandes dans l'Indre, s'inquiète des conséquences à moyen terme d'un tel recul et de l'ouverture d'une boîte de Pandore d'autant que le type de cultures concernée par le rétablissement des insecticides néonicotinoïdes n'est pas précisé dans le texte de Loi. D'ailleurs "quelques jours après l'annonce de Julien Denormandie, les maïsisiculteurs ont demandé la même dérogation" précise Béatrice Robrolle-Mary, le département de l'Indre par exemple, qui n'a pas de culture de betterave sucrière, n'est donc potentiellement pas à l'abri d'un retour de ses insecticides.

Dans la même lignée, la présidente de Terre d'Abeilles a dénoncé aussi la décision du maire du Blanc, Gilles Lherpinière de revenir sur le Zéro pesticides au sein de la commune "ça va à l’encontre de ce que font toutes les villes c'est à dire se re-végétaliser dans un souci d'améliorer la santé publique" et l'environnement.

Le regain de santé des abeilles

Pour Béatrice Robrolle-Mary ce retour des néonicotinoïdes est d'autant plus désolant qu'on commence, selon elle à profiter des effets de ces interdictions. Les populations d'abeilles se développent à nouveau et cette année la récolte de miel est particulièrement abondante après des années de disette. La présidente de Terre d'Abeilles estime que la météo particulièrement favorable et peut-être le coup d'arrêt des activités humaines pendant le confinement ont pu participer à cette excellente santé des populations d'abeilles.