Retour devant les juges pour Maryse Joissains : Tout comprendre à l'affaire de la maire d'Aix-en-Provence

Maryse Joissains pourrait être fixée sur son sort dans les prochains jours. Les juges de la cour d'appel de Montpellier vont devoir se prononcer sur la peine de la maire d'Aix-en-Provence à partir de ce lundi.

Les étapes de l'affaire Joissains

En première instance (18 juillet 2018), la maire d'Aix-en-Provence est condamnée à 1 an de prison et 10 d'inéligibilité pour favoritisme, prise illégale d'intérêts et détournements de fonds publics. Maryse Joissains était notamment poursuivie pour avoir exigé la promotion d'Omar Achouri, son chauffeur et conseiller âgé de 65 ans, alors qu'il figurait à la 50e place sur une liste dressée par ordre de mérite.

En appel (28 mai 2019), la peine est amoindrie. Elle n'est plus condamnée qu'à 6 mois de prison et 1 an d'inéligibilité. "Il n'y a aucun enrichissement personnel ni emploi fictif reprochés", a insisté sa fille, la sénatrice Sophie Joissains sur France Bleu Provence

La cour de cassation (19 février 2020) confirme la culpabilité de Maryse Joissains mais casse la peine d'inéligibilité. Les juges d'appel n'ont pas motivé cette peine. Ils pensaient que cette peine d'inéligibilité était automatique - ce qui est le cas depuis 2017 - mais les faits datant de 2013, ils devaient la justifier.

Le parcours juridique oblige les juges de la cour d'appel à se prononcer sur la décision de la cour de cassation. A partir de ce 19 octobre 2020, ils vont se prononcer uniquement sur la peine.

Les trois possibilités pour Maryse Joissains

S'ils confirment la peine de 6 mois de prison et 1 an d'inéligibilité => Maryse Joissains serait alors déchue de son mandat de maire - elle a été réélue en juin dernier - et il faudrait réélire un nouveau maire à Aix-en-Provence.

S'ils aggravent la peine (jusqu'à 10 ans d'inéligibilité et 5 ans de prison) => Maryse Joissains pourrait alors se pourvoir une seconde fois en cassation. Une nouvelle audience devant la juridiction suprême devrait alors se tenir.

S'ils dispensent de peine la maire => Maryse Joissains garderait alors son fauteuil d'édile.