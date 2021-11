Après presque deux ans d'annulation à cause du Covid, le plus grand vide-greniers des Pyrénées-Orientales a fait son grand retour ce dimanche 7 novembre, à Baho. Pour le plus grand plaisir des vendeurs et des chineurs.

Retour du vide-greniers de Baho pour le plus grand plaisir des chineurs et des vendeurs

Malgré la tramontane qui souffle, les chineurs sont au rendez-vous ce dimanche après-midi, pour le grand retour du vide-greniers de Baho, le plus important du département. "C'est une grande joie", se réjouit Michelle, "les gens ressortent des vieilles pièces de leur grenier, et puis on arrive toujours à discuter avec des gens. C'est très sympa."

Un retour attendu avec impatience chez les vendeurs, certains ont accumulé depuis deux ans des objets à vendre. C'est le cas de Sophie, qui vient de Saint-Estève : "On est soulagé, c'est horrible d'attendre deux ans pour pouvoir enfin se débarrasser. On a essayé sur internet, mais les vêtements, c'est plus compliqué", reconnaît-elle. Sophie a déjà récupéré 80 euros en une matinée, de quoi rembourser la place du stand et de faire un peu de bénéfices.

"Avec Noël qui arrive, j'ai cinq enfants à la maison, donc il faut pouvoir réussir à les gâter" - Nathalie, habituée du vide-greniers de Baho

Soulagement aussi pour les chineurs, évidemment. À chaque vide-greniers, c'est l'occasion de faire le plein de bonnes affaires : vêtements, jouets pour enfants, mobilier.

Pour Nathalie, c'est surtout le moment de faire plaisir à ses cinq enfants, à l'approche de Noël. Pour les gâter; elle a trouvé "des doudous pour les filles, une belle paire de bottes pour la neige, un cadeau de Noël", énumère-t-elle, le tout pour 10 euros. "Une très belle affaire", avoue Nathalie, qui va devoir passer les fêtes avec un petit budget.