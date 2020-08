Incendie de Vitrolles : des riverains toujours sous le choc

Quartier de la Plaine , les habitants sont encore sous le choc de ce dimanche cauchemardesque, deux maisons et six voitures, au moins, ont été détruites. Face à la crainte d'une reprise de feu, une centaine de pompiers a monté la garde toute la nuit et lundi matin.

Dans ce quartier qui a déjà connu d'autres incendies ces dernières années, la solidarité a été instinctive "tout le monde est sorti pour aider le voisin" me raconte cette habitante de la plaine.

La maison de Gerard détruite par le feu © Radio France - Laurent Grolée

Plus loin, les riverains viennent prendre des nouvelles de Gérard, dont la maison a été en partie détruite par les flammes

"Un mégot, c'est rien, mais ça peut faire des morts."

"On ne va pas mettre des caméras tout au long de l'autoroute pour s'assurer que personne ne jette son mégot", ironise Gerard qui a vu la maison dans laquelle il vit sur les hauteurs de Vitrolles, depuis 20 ans, partir en fumée. Pour lui, il faudra au moins un an pour remettre sa maison en état, en attendant, Gérard va loger chez des amis.