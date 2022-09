Attentat de Nice : quatre minutes et dix-sept secondes d'horreur

Entre 22h33 et 22h37, le jeudi 14 juillet 2016, la célèbre Promenade des Anglais de Nice est devenue le boulevard de la folie meurtrière. Une attaque sanglante qui a laissé des traces profondes et indélébiles. Retour sur cette tragédie.

C’est un soir d’été où flotte un air encore chaud, le ciel n’est pas dégagé et il y a des orages sur le littoral. C’est le 14 juillet, un jour férié, un jour de vacances. Une foule de 25.000 personnes déambule sur la Promenade : le feu d’artifice s’est éteint à 22h22. Des musiciens chantent, des groupes en famille avec des poussettes grignotent en marchant, un stand regorge de bonbons, des Niçois, des Azuréens et des touristes venus parfois de très loin bavardent dans la pénombre de la nuit.

22h32 : un grand camion blanc s’engage sur la Promenade des Anglais. Un homme seul est au volant

22h33 : le poids lourd de 19 tonnes se faufile tous feux éteints devant l’hôpital Lenval (pour enfants) dans la zone interdite aux voitures. Le véhicule monte rapidement sur le trottoir qui longe la mer et accélère. Et c’est un bolide à 86 km/h qui heurte à vive allure les premiers piétons.

Un carnage, un massacre

Tout s’enchaine. Les bruits de chocs sourds de corps percutés, soulevés et broyés se mêlent aux cris et aux hurlements. Le poids lourd change de trajectoire, le conducteur vise les groupes et la foule de plus en plus compacte. Les corps tombent, des blessés s’évanouissent et les passants affolés courent vers le centre-ville. Des mouvements de foule et de panique. Des piétons enjambent la bordure et sautent trois mètres plus bas sur les galets de la plage.

Certains se réfugient où ils peuvent : dans les halls des grands hôtels, dans les cuisines et sous les tables des nombreux restaurants du centre-ville qui se dépêchent de fermer leurs grilles. Personne ne sait si c’est fini.

Deux hommes ont tenté de stopper le camion dont celui que l’on a d’abord appelé "l’homme au scooter" : Franck, qui arrivait de l’aéroport, essaie d’intervenir, d’ouvrir la portière du camion, prends des coups et fini par lâcher son scooter. Le conducteur arrive au niveau du palais de la Méditerranée, le poids lourd s’arrête en panne technique.

22h35 : plusieurs policiers accourent autour de camion. Les images de vidéosurveillance de l’avancée du poids lourd ont été suivies en direct. Des balles sifflent durant plus d’une minute. La carcasse du camion montre des dizaines et des dizaines d’impacts. L’assaillant neutralisé est mort. Il est 22h37.

L’acte terroriste a duré 4 minutes et 17 secondes

Scène de guerre

Sur les lieux du carnage, les premiers secours ont commencé, mais la tâche est immense : des soins improvisés, des garrots et des massages cardiaques en urgence. Des couvertures de survies sont déployées. Les proches hébétés assistent au chaos.

Les services de secours ont reçu des centaines d’appels de détresse et 450 pompiers sont rapidement dépêchés sur place avec une cinquantaine d’ambulances. Le plan blanc d'urgence sanitaire et de crise est déclenché. Les hôpitaux de toute la région sont mis en état d'alerte. Une quarantaine d’enfants sont pris en charge à Lenval, l’hôpital pour enfants au départ du trajet du terroriste.

Les soignants affluent, mais aussi les gendarmes, les CRS, les policiers, les soldats en uniforme. Le Palais de la Méditerranée accueille les forces de l’ordre.

Nice pétrifiée

Et ce soir là aussi, dans la ville pétrifiée, des milliers de personnes cherchent leurs proches. Sur les télés, les autorités demandent aux Niçois de rester chez eux. Toute la nuit on s’appelle : "Ça va ? T’es où ?" Une nuit d’angoisse.

Au petit matin, la Promenade est inaccessible au public, des barrières métalliques bloquent les ruelles d’accès et les corps sans vie recouverts sont encore à terre sur plus d’un kilomètre.

L’attentat du 14 juillet 2016 a fait 86 morts et 450 blessés à Nice. Quinze enfants sont morts. Plus de 500 enfants ont été psychologiquement touchés et les trois quarts sont toujours suivis. Quelque 2.700 personnes ont déposé plainte, près de la moitié se sont constituées parties civiles au procès qui débute ce lundi 5 septembre 2022.

Hommage aux victimes de l'Attentat de Nice © Maxppp - Eric Ottino

Récit retranscrit sur la base des nombreux témoignages recueillis depuis six ans.