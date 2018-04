Haute-Loire, France

Encore beaucoup de questions après une violente rixe, des altercations successives, avec course poursuite et usage d'armes à feu et d'armes blanches, qui se sont déroulées le dimanche 1er avril 2018 à Retournac.

Une personne âgée d'une cinquantaine d'années a été touchée à la carotide à l'aide d'une feuille de boucher et évacuée au centre hospitalier Émile Roux du Puy-en-Velay.

L'enquête ouverte pour tentatives d'homicides a été confiée à la brigade des recherches d'Yssingeaux. De nombreuses auditions sont en cours. Les investigations doivent déterminer le déroulement des faits et l'implication de chacun des protagonistes. Mais le parquet confirme que l'auteur des violences est actuellement recherché.