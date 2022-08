Retrait de permis pour 3 automobilistes qui roulaient à 98, 99 et 102km/h au lieu de 50 à Chambray-lès-Tours

Un contrôle routier visant initialement les rodéos-urbains jeudi 18 août a permis aux gendarmes et à la police municipale de Chambray-lès-Tours d'intercepter trois automobilistes en grand excès de vitesse. Au lieu des 50km/heure autorisés, ils roulaient autours de 100km/h.

Flashés autours de 100km/h en ville. Trois automobilistes ont été contrôlés jeudi 18 août en grand excès de vitesse à Chambray-lès-Tours (Indre-et-Loire). Dans le détail, les gendarmes de la compagnie de Tours, de l'escadron départemental motorisé et la police municipale ont relevé des vitesses très élevées : 98, 99 et 102km/h sur l'avenue du Grand Sud, une ligne droite normalement limitée à 50km/h.

Pas d'alcool ni de stupéfiants

Pour les trois contrevenants, le permis a été retiré immédiatement : ils ont dû appeler quelqu'un pour venir les chercher, eux et leur véhicule. Il s'agit de "pères de famille" nous explique-t-on, âgés entre 30 et 45 ans, négatifs à l'alcool et aux stupéfiants.

Lors du contrôle, des motards ont également été contrôlés par les forces de l'ordre : tout était en règle pour eux.