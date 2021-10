Retraitée décapitée à Agde : le suspect a mis le feu à ses vêtements le jour de son arrestation

Le suspect, interpellé jeudi après la décapitation d'une retraitée à Agde, a été surpris ce même jour par ses voisins en train de brûler des vêtements et des chaussures.

Après la décapitation d'une retraitée à Agde, un suspect a été interpelé jeudi. Ce même jour, il a été surpris par ses voisins en train de brûler des vêtements et des chaussures. Un saut noir, posé dans son jardin à l’arrière de sa maison à Vias était encore visible au lendemain de son arrestation comme France Bleu Hérault a pu le constater sur place.

Sandrine, sa voisine, raconte la scène. "Quand je suis rentrée chez moi, il y avait une énorme fumée blanche. La fumée, c'était une chose, le pire, c'était cette odeur, une odeur, mais je ne pourrais même pas le dire. Une odeur très désagréable. Un mélange de caoutchouc, de produits.

J'avais peur qu'il ne mette le feu à la maison. Il bricole beaucoup et il a énormément de palettes en bois chez lui. De ma chambre, j'ai observé son manège.

Quand je suis sortie, j'ai vu une pile de linge. Je ne peux pas dire quoi comme linge, mais j'ai vu la pile de linge. Et il a tout de suite pris le tuyau d'arrosage, il a arrosé les plantes, il m'a entendu et de là, il n'a plus rien fait brûler.

"Je pense qu'il n'a pas eu trop le temps de faire quoi que ce soit. Il a peut-être dû se sentir piégé à ce moment-là."