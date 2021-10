Retraitée décapitée à Agde : la vidéo déterminante dans l'arrestation du suspect

Jean-Michel Moulun a été interpellé à son domicile jeudi soir à Vias. Cet homme de 51 ans est soupçonné d'avoir décapité une femme de 77 ans mercredi soir à Agde, une femme chez qui il faisait des petits travaux . La femme du suspect était l'ancienne femme de ménage de la victime qu'elle avait renvoyé l'an dernier, elle suspectait Jean Michel Moulun de lui avoir dérobé de l'argent.

Le parquet de Béziers révèle que l'autopsie pratiquée jeudi 14 octobre a déterminé que la cause du décès était la décapitation, en l'absence d'autres blessures mortelles constatées sur la victime.

Il n'a fallu que 24 heures aux enquêteurs pour retrouver l'auteur de ce terrible assassinat. .La vidéo-surveillance a été déterminante.

Il faut dire que des caméras, il y en avait finalement partout. Au domicile de la septuagénaire tout d'abord. De la vidéo surveillance avait été installée par ses enfants pour vérifier que tout allait bien. Le soir du drame on y voit la victime en compagnie d'un homme avec un masque chirurgical, des gants en latex et un grand couteau. Cet homme correspondant à l'apparence physique du suspect, des chaussures identiques a celles portées par l'homme filmé dans la maison de la victime ont été retrouvées chez le suspect lors de son arrestation et des sacs de courses remplis de victuailles retrouvés également chez lui et dans sa voiture.

Il y aussi la vidéo surveillance sur la voie publique, les images ont permis d'identifier la voiture du suspect garée à proximité de la maison de la vieille dame.

Enfin la vidéo des banques confirme que l'homme a retiré de l'argent avec la carte bleue volée à la victime, trois retraits dans trois distributeurs différents, filmés à trois reprises après l'heure suppose du crime.