Retraitée décapitée à Agde : le principal suspect mis en examen pour "assassinat"

Le Parquet de Béziers a déployé de gros moyens pour résoudre cette affaire au plus vite

L'homme soupçonné d'avoir décapité une femme à Agde (Hérault) est mis en examen, ce samedi 16 octobre 2021, pour "assassinat" et "vol dans une habitation". Le Parquet de Béziers a donc retenu le chef d' "assassinat" et non de "meurtre", ce qui signifie qu'il suspecte Jean-Michel Moulun d'avoir agi avec préméditation. Jean-Michel Moulun est également placé en détention provisoire.

Plusieurs éléments expliquent cette décision. D'abord, les caméras de vidéosurveillance, notamment celles installées chez la retraitée, ont capturé des images de cet homme.

Le Parquet de Béziers s'appuie ensuite sur les résultats de deux expertises. L'ADN du mis en examen et de la victime se trouve sur la paire de gants en latex portée par Jean-Michel Moulun. Une tache de sang de la septuagénaire a également été trouvée sur une paire de chaussures saisie lors de la perquisition au domicile de Jean-Michel Moulun.

Pour Raphaël Balland, le Procureur de la République de Béziers, cette affaire est "d'une rare violence". Des moyens massifs ont donc rapidement été déployés. 50 enquêteurs et des policiers scientifiques ont été mobilisés. Pendant plus de 15 heures, ils ont réalisé des constations, des auditions et des enquêtes de voisinage.