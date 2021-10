Retraitée décapitée à Agde : soulagement des voisins après l'arrestation d'un suspect

Mercredi soir, les pompiers ont retrouvé un corps décapité dans une villa en bord du fleuve Hérault. Dès le lendemain, un homme est arrêté, soupçonné de la décapitation de la retraitée à Agde. Les voisins de la victime, âgée de 77 ans, se disent soulagés.

C'est le cas de Francis, venu d'ailleurs déposer ce vendredi matin un bouquet de fleurs à côté du portail d'Evelyne, rue capelette.

Francis confirme son soulagement

"C'est un grand grand soulagement de le savoir interpellé, pour notre sécurité. Ma femme ne pense plus qu'à ça. Tout le monde pense plus qu'à ça. Est-ce que c'est un fou ? Est-ce qu'il va revenir, est-ce qu'il va encore une fois frapper ? Qui sait ?

Mais pourquoi il a fait ça ? Pourquoi couper la tête de quelqu'un qu'on va cambrioler pour de l'argent ? Couper une tête et faire un jeu macabre, la prendre et la mettre sur une table ? Il y a quelque chose qui n'est pas normal, moi, ça me gêne ça."

''Il a fait un jeu macabre, mis une tête sur une table, c'est horrible" dit Francis Copier

Les voisins se disaient inquiets après cette annonce

Francis confirme également. "Oui, quelqu'un qui est capable de faire ce qu'il a fait là, est capable de faire n'importe quoi parce qu'aller couper la tête d'une dame comme ça, il faut avoir un gros souci, je crois."

Francis est venu déposer un bouquet ce vendredi matin. "C'était très, très important pour moi et mon épouse de montrer notre affection et qu'elle ne se sente pas seule, vous voyez toute la maison est fermée. Il n'y a plus personne. C'est bizarre, ses enfants ne sont encore pas là. Ça fait drôle, donc elle a un peu de notre présence avec elle."

Elle était très seule depuis la mort de son mari

"Le fils, qui est dans le 94, venait assez régulièrement pour voir sa mère, mais elle était seule, seule de chez seule. C'est pour ça que quand quelqu'un l'a vue marcher dans la rue avec quelqu'un d'autre, et je ne sais plus quel voisin l'a dit, ça nous a étonnés parce qu'on la voyait toujours toute seule. On s'est dit tient, elle a quelqu'un, elle connaît quelqu'un, un ami qui est venu...

Elle a vécu seule ces deux dernières années, seule et recluse. Depuis le décès de son mari, ça a été l'horreur. Avant, avec son mari, elle avait une vie. Ils ont un grand appartement au Cap Bateau. Ils avaient une vie. Elle, elle parlait, c'était une institutrice. Et l'an dernier, elle n'a pas décroché un mot. Ce n'était plus la même dame."

