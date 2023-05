Retraites : six mois de prison avec sursis pour violences lors de la manifestation du 1er-Mai à Toulouse

Ce vendredi, au tribunal correctionnel de Toulouse, un jeune de 21 ans, est condamné à six mois de prison avec sursis pour violences sur personne dépositaire de l’autorité publique, lors de la manifestation contre la réforme des retraites à Toulouse le 1er mai. L’étudiant en licence de musicologie, et au casier judiciaire vierge jusque-là, doit également payer 400 euros de dommages et intérêts au policier victime.

Ce lundi, lors du mouvement de contestation contre la réforme des retraites, la manifestation dégénère à Toulouse. Deux heures après la fin du rassemblement, le jeune homme est toujours dans la rue. Il porte un casque de moto et un sweat-shirt rose. Vidéo à l’appui, on le voit, aux côtés de groupes violents, jeter des « bouts de trottoir » sur la police. L'un des agents des forces de l'ordre reçoit un projectile sur son casque.

Si le jeune étudiant explique ne pas avoir prévu de se livrer à de tels actes avant de venir manifester, et que c’est la première fois, il dit avoir été "pris dans le truc, mais assumer son geste". Il explique également comprendre que ce n’est pas là la bonne façon de manifester et qu'il ne recommencera pas. "Je ne joue pas à la révolution, lâche-t-il. J’étais dans la rue pour défendre ma retraite et celle de mes parents."