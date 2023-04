Retraites : à Rennes, 335 interpellations en marge des manifestations depuis le début du mouvement

Il y a eu 24 manifestations depuis le 19 janvier 2023 à Rennes (Ille-et-Vilaine) principalement contre la réforme des retraites. Toutes celles organisées par l'intersyndicale et qui étaient déclarées, se sont passées de façon pacifique, sans aucun débordement, note le procureur de la République de Rennes, Philippe Astruc, lors d'une conférence de presse mardi 4 avril 2023.

En revanche, en marge de ces défilés, la violence l'a emporté avec une tentative d'homicide volontaire sur trois CRS avec un jet de cocktail molotov, des pillages de magasins, l'attaque à plusieurs reprises contre un hôtel, des tentatives d'incendies contre la mairie ou, lors de la manifestation des marins pêcheurs, un assaut envisagé du parlement de Bretagne.

49 déferrements devant le parquet

Depuis le 19 janvier, 335 interpellations ont été "opérées par les différents services de police et de gendarmerie", 186 personnes ont fait l'objet de vérification d'identité dont 143 "après les occupations de la salle de la cité, de l'ancien cinéma Arvor et les voies SNCF". 149 mesures de garde à vue ont été décidées. "A la suite des investigations conduites par le parquet de Rennes", 101 orientations judiciaires ont été prises et il y a eu 49 déferrements devant le parquet "dont 16 dans la cadre de la procédure de comparution immédiate devant le tribunal correctionnel".

Des militants radicaux ont déjà été jugés et des peines de prison ferme ou avec sursis ont été prononcées. D'autres audiences judiciaires auront lieu dans les prochaines semaines. Une violence qui atteint aussi les élus : "Des actes de menaces ou d'intimidations ont été relevés contre deux parlementaires et la maire de Rennes, ce qui peut nous interroger sur le rapport entretenu par certains vis-à-vis de la démocratie participative. Une limite a été en tout état de cause franchie", estime Philippe Astruc.

Cinq plaintes contre les forces de l'ordre

Cinq plaintes ont été déposées cette fois-ci par des militants contre les forces de sécurité intérieure. Deux des plaignants ont été blessés avec des ITT (interruptions totales de travail) de 1 à 5 jours. Une enquête a été confiée au Directeur départemental de la sécurité publique "sous la supervision attentive du parquet de Rennes". Six signalements ont été faits sur la plateforme de l'IGPN (inspection générale de la police nationale) sans plaintes, "un de ces signalements pourraient être judiciarisés".