Les opposants à la réforme des retraites tiennent plusieurs blocages ce mardi matin à Rouen, mais aussi sur les voies ferrées près de Dieppe et de Caen.

Retraites : blocages tous azimuts à Rouen et perturbations dans les gares de Dieppe et d'Évreux

Seine-Maritime, France

Alors que les négociations reprennent ce mardi entre le gouvernement et le partenaires sociaux sur la réforme des retraites, ses opposants en Normandie sont mobilisés pour réclamer son retrait.

Métro bloqué à Rouen et barrage filtrant

Dans l’agglomération rouennaise, aucun métro ne circule : des grévistes bloquent le dépôt de Petit-Quevilly depuis 4h30. Ils ont prévu de rester sur place au moins jusqu'à 9h.

Un barrage filtrant est également installé rive droite, quai de Boisguilbert. Des manifestants sont positionnés depuis lundi devant le siège du Grand port maritime.

Retards et suppressions de train à Dieppe et Evreux

Des manifestants sont également postés ce matin sur des voies ferrées dans le secteur de Dieppe. Résultat, en plus de la grève à la SNCF, des suppressions de trains et des retards sont à prévoir sur la ligne entre Dieppe et Rouen.

Même scénario en gare d'Evreux, sur la ligne qui permet d'aller à Paris.